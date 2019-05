“No podemos sacar a patadas al COENA”

Todos los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), con Mauricio Interiano a la cabeza, deben renunciar. Ellos, según el diputado Arturo Simeón Magaña, tienen claro que nadie los quiere ya. El problema es que se aferran porque pretenden “controlar” las elecciones internas en las que será elegido el nuevo presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

El diputado por Ahuachapán dijo sospechar de una forma en la que la elección del nuevo COENA puede ser manipulada: afiliando a docenas y docenas y docenas de personas a las que después darán la orden de votar por el dirigente al que posteriormente manipularán. Eso, según él, fue lo que hicieron en el proceso interno que terminó en el triunfo de Carlos Calleja como candidato del partido en las elecciones presidenciales.

“Creemos que pueden hacer cualquier tipo de suciedad para que gane una persona que ellos quieran”, dijo.

¿Qué respuesta ha dado el COENA a la petición de renunciar?

Nada. Nada. Y eso nos preocupa. Se escudan en los temas legales internos del partido, se escudan en la ley de Partidos Políticos que, obviamente dice, que hay que elegir a la dirigencia. Entonces tenemos que hacer la elección interna. El gran problema interno es: ellos ya decidieron irse, tienen claro que la gente ya no los quiere, que los afiliados, las bases, los alcaldes no los quieren y por eso dicen: ‘ok, nos vamos’. El problema es que están cerrados a ellos controlar la próxima elección interna para ellos maniobrar.

¿El asunto legal es una excusa real?

Es una excusa. Ya en el artículo 25 de los estatutos habla de una comisión; si ellos se apartan y se crea una comisión interna simplemente ellos manejan el proceso interno. Pero como hay una serie de reformas que habrá que hacer a nivel como, por ejemplo, revisar el padrón, abrir el padrón: yo no creo en la depuración del padrón, yo creo en aperturar el padrón al cien por ciento. Pero, aperturar el padrón controlado por ellos, no tiene sentido. Mirá: ellos se escudan en la parte legal simple y sencillamente porque quieren manejar el proceso interno. Pero el gran problema es que no queremos que manejen el proceso interno próximo.

¿Quién los respalda para que se resistan a irse?

De una u otra manera… lo que pasa es que no los podemos sacar a patadas porque son un COENA legal, producto de un proceso interno y electos democráticamente y etcétera, etcétera, pero el llamado es a que renuncien. No queremos que el proceso interno de la nueva elección del COENA los manejen ellos porque creemos que pueden hacer cualquier tipo de suciedad para que gane una persona que ellos quieran. Eso sería pésimo.

¿Cómo pueden maniobrar para dejar a su gente?

Te invito a vos a que te vayás a afiliar al partido, llevés diez personas y digás que las quieres afiliar y te van a pedir hasta la bendita. Lo que hacer es, como somos un partido que creemos en la descentralización y la no burocracia, lo que hay que hacer es no ser burocráticos y generar apertura para que se pueda afiliar e inscribir Raymundo y medio mundo. A mí me costó casi que la puerta del infierno poder afiliar a la gente para mi proceso interno. Porque eso es un derecho: si quieres participar tienes derecho a afiliar a tu gente. Te pongo el ejemplo de Javier Simán que no le avalaron pero ni la mitad de las afiliaciones que a Carlos Calleja sí le avalaron.

¿Entonces esto quiere hacer nuevamente el COENA?

Ninguno de los candidatos que se manifestado parecen personas sucias. Gustavo López Davidson es transparente, ético, pero no sabemos en la oscuridad quién esté maniobrando. Hasta ahora únicamente estamos claros que va participar, pero él es una persona transparente que no se metería a este tamal. Pero, ¿en la oscuridad estarán afiliando para alguien? No sé. Ellos manejan las afiliaciones a través de los liderazgos que los siguen a ellos. De repente puedes ser tú el candidato a la presidencia del COENA y ellos van a decirles a sus liderazgos que voten por ti.

¿Qué queda por hacer para que se vaya el COENA de Interiano?

Seguir presionando y esperar que la Comisión Política actúe conforme a derecho. Hay cartas de diputados, alcaldes, manifestaciones de sectores que no públicamente ni por escrito pero internamente lo han hecho. Hay departamentos donde los mismos afiliados se están agrupando; en Ahuachapán hay una cantidad de cientos de agrupados que, a través de sus liderazgos comunales, están haciendo cartas masivas para que el COENA se aparte.

¿Se celebrará la asamblea general extraordinaria?

Entiendo que la postergaron.

¿Por qué?

Porque se niegan a hacer las reformas que las bases quieren, se niegan a dejar el partido y entonces en el mundo de ellos el tiempo les va permitir maniobrar a favor, pero lo que está pasando es que el tiempo nos da saldos negativos: entre más tiempo están ellos más impacientes las bases, los sectores, los afiliados y más conflicto interno se genera.

¿Qué opina de la propuesta de prohibición de ejercer como funcionario y como dirigente a la vez?

Creo que un diputado no debe ser miembro del COENA porque si a mí me pones en el COENA ¿qué voy a hacer? Como buen arenero (no estoy diciendo que lo haría pero me pondré de ejemplo) voy a maniobrar para ser el diputado que tiene el aparataje del partido a su favor para su reelección. Un alcalde que sea miembro del COENA lo primero que hará es cerrar las puertas en el municipio a su competencia.

¿Y de contratar a los directores departamentales y municipales?

De algo tienen que vivir. Un arenero que se quiera hacer director departamental y de verdad quiera ejercer funciones tiene que estar 24/7. Es el administrador del partido en el departamento. Algunos dicen: busquemos a alguien que tenga recursos. Sí, pero alguien que tiene recursos la mitad del día o el día completo se lo dedica a sus empresas. Hay dos tipos de perfiles: los que tienen dinero y los que no y sí puede dedicar.

¿Acaso no responderían al COENA si los contrata el COENA?

Para eso hay que hacer dos reformas. Aclaremos: a la mayoría se les está dando un salario y si no es salario es viático que es lo mismo. Conclusión uno: a la mayoría de directores departamentales se les está pagando. Entonces: para que un director departamental no haga lo que el COENA quiere necesitamos que ellos sean electos democráticamente a través de las bases en un proceso interno, que se sometan a elecciones. Cuando eres electo vía proceso interno estás acorazado, protegido por la ley de Partidos Políticos que te da la categoría de electo democráticamente, ahí no te puede quitar ni tu mamá. Estás amparado por un proceso interno. Deben de convertirse en empleados del partido, es decir, de afiliados de los que los eligieron.

Tomando en cuenta la cultura laboral y el ejercicio del poder en el país, ¿no pueden terminar siendo empleados del COENA?

Si haces legal la elección democrática y obligación estatuaria que se les pague, aunque yo como presidente del COENA te diga “si no haces esto no te pago”, yo te tengo que pagar porque los estatutos me obligan y por ahí hay un artículo que dicen que el no sigue los estatutos se va. ¿Me explico?

¿Además de Gustavo López Davidson, quién más quiere ser presidente del COENA?

Ahí anda un candidato pero ese está loco, para ser candidato a la presidencia del COENA necesitas un tiempo de estar afiliado al partido, pero Gerardo Awad ha estado en el PDC, en un montón de partidos y no tiene esa ininterrumpida afiliación partidaria que te exigen los estatutos para ser candidato. Luego se mencionan un montón de nombres y líderes, se menciona mucho a Javier Simán, pero hoy por hoy es el arenero mejor evaluado de El Salvador, entonces no deberíamos siquiera esperar que Javier diga que va participar, los areneros deberíamos ir a suplicarle a pedirle que participe.

¿Además de Simán y Awad?

Hasta ahí. Yo si quisiera que jóvenes participaran. Hago un llamado a la mayor cantidad de jóvenes a que participen.

Esto es coyuntural, pero uno se pregunta: ¿tiene futuro como partido ARENA?

Sí. GANA lleva de presidente a Nayib Bukele con un voto duro de menos de 300,000 votos. Ahora te imaginas: si ARENA con buenas estrategias hubiese hecho una alianza estrategia con un buen candidato con una buena estrategia política… la diferencia entre GANA es que ofrecía 300,000 votos y nosotros hubiéramos ofrecido 800,000 votos. Conclusión: ¡claro que tenemos oportunidad! Per se somos el primer partido llamado a ejercer la presidencia cuando comienza la competencia por la presidencia de la República. Nuevas Ideas no tiene voto duro, a mi criterio el que ganó es Nayib. A Nayib le restas 300,000 votos y el resto es de él.

¿Cómo se explica a un menor de 25 años que el fundador del partido ha sido relacionado con la muerte de monseñor Romero?

El tema de nuestro fundador… la forma de hacer política de hace 20 años funcionaba hace 20 años. Ahora tu miras las caras visibles somos personas nuevas, renovadas; tienes por un lado GANA que están los mismos de siempre, el FMLN los mismos de siempre, Nuevas Ideas responde a una cúpula de tres o cuatro personas y a su líder.