Milena Mayorga: Debemos combatir de frente la corrupción

La diputada milena Mayorga por el partido ARENA, afirmó este lunes que es necesario combatir la corrupción “de frente”, y para ello, se debe procurar que la acción penal contra todo delito considerado como corrupción, no prescriba en el tiempo.

Mayorga ofreció estas declaraciones durante la entrega de una pieza de correspondencia, para proponer que la acción penal de los delitos de corrupción no prescriba.

“Creo importantísimo que nosotros combatamos de frente la corrupción que le ha hecho tanto daño al país. Los hospitales y las medicinas que nos hacen falta, es porque alguien se robó ese dinero”, sostuvo la legisladora.

Además aseguró que su compromiso como diputada es en pro la transparencia y contra la corrupción, a la vez que llamó a que otros diputados se sumaran a la propuesta.

“La población debe estar segura de que sus impuestos deben ser bien administrados y que nadie los robe y se vaya a Nicaragua o se esconda por diez años hasta que no los puedan condenar”, manifestó.

Por su parte el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, explicó que no es necesaria una reforma constitucional para lograr que los delitos de corrupción no prescriban en el ámbito penal, ya que el límite de 10 años para que estos sean procesables, solo atañe al ámbito civil.

También recordó que El Salvador ha ratificado el convenio contra la corrupción de Naciones Unidas en 2004, lo que incluye un mandato para armonizar la legislación en base a la corrupción.

De la misma forma, añadió, el Estatuto de Roma establece que los delitos de corrupción sean considerados de lesa humanidad.