Bukele: El Salvador tendrá un presidente que sabe manejar ferraris sin estrellarse

En un tono más relajado que lo acostumbrado, el presidente electo Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que se le ve al volante de un auto de la lujosa marca italiana Ferrari. Junto con el video, se aprecia este mensaje:

“Además, a partir del 1 de junio El Salvador tendrá un Presidente que sabe manejar Ferraris sin estrellarse en los redondeles”.

Además, a partir del 1 de junio El Salvador tendrá un Presidente que sabe manejar Ferraris sin estrellarse en los redondeles. pic.twitter.com/BpwBNNu3xO — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 8, 2019

El mensaje no dejó a nadie indiferente, ya que además de varias interacciones por parte sus seguidores, Bukele obtuvo una respuesta por parte del expresidente Mauricio Funes, célebre entre otras cosas por estar implicado en el choque de un Ferrari California en 2014.

“¿Es en serio? ¿Acaso Nayib piensa ser motorista de Uber? Es lo más tonto que he escuchado de un Presidente que está por asumir. Lo importante no es saber manejar autos de lujo, lo importante es pilotear la máquina del gobierno y no llevarla al despeñadero”, respondió Funes.

El expresidente asilado en Nicaragua se ha dado a la tarea de reaccionar a cada mensaje del presidente electo y tratar de desmeritarlo. No obstante, al reaccionar al mensaje de Bukele, Funes se ganó los comentarios de varios internautas, en los que le hicieron ver que “se dio por aludido”.

A Funes se le vincula con el choque de un Ferrari hace cinco años, ya que el día que ocurrió el accidente, tuvo que suspender un evento oficial por una “caída” en la que se lesionó la cadera, cuando se ataba los zapatos en su casa.

Posteriormente dijo que el empresario Eduardo Kriete era quien manejaba dicho automóvil pero nunca se presentaron pruebas de la veracidad de sus declaraciones.

También se dijo que Funes se encontraba con a una modelo colombiana radicada en Guatemala durante el accidente. La mujer, que fue identificada como “Vanessa”, sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el percance. De acuerdo con medios guatemaltecos, la mujer fue trasladada a un centro asistencial donde se le practicaron varias cirugías.

Al final no se supo si la mujer permaneció con vida o murió. No obstante, el novio de Vanessa manifestó que no se podía decir mucho debido a que un hombre de alto poder político había invitado a la joven a pasar un fin de semana en El Salvador.

Un testigo también le dijo a Diario1 que, instantes después del accidente, había visto cuando Funes había sido sacado del automóvil accidentado. El testigo era un vigilante privado que trabajaba en un local cercano al redondel Masferrer.

Diputados de ARENA, entre ellos Ana Vilma de Escobar, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el accidente porque sospechaban que el conductor era Mauricio Funes.

Sin embargo, Funes negó una y otra vez haber sido el conductor. Pero al final, en los salvadoreños solo quedaron dudas.

El recuerdo de ese Ferrari accidentado reapareció el año pasado, cuando en marzo un Ferrari 488 Spyder chocó contra una valla publicitaria en el kilómetro 9 y medio de la Carretera Panamericana, jurisdicción de Santa Tecla.

De acuerdo con la policía, el accidente ocurrió a la 1:30 de la madrugada del 6 de marzo de 2018 y se produjo por la excesiva velocidad con que manejaba el conductor del vehículo placas guatemaltecas P 477FWW.

La Policía informó que el conductor fue identificado como Eduardo Antonio Kriete Ávila, quien se conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes. Además, las autoridades policiales indicaron que Kriete no resultó lesionado y solo se reportaron daños materiales.