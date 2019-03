Jean Manes: La economía no puede crecer si hay corrupción

Jean Manes, embajadora de Estados Unidos en El Salvador, dijo este jueves que es importante el combate de la corrupción para que un país tenga crecimiento económico.

“La economía no puede crecer si hay corrupción,es imposible. Cuando no hay transparencia, la corrupción crece como una plaga”, afirmó Manes en la entrevista Debate con Nacho del canal TCS Plus.

Durante la entrevista, la diplomática destacó los avances que ha realizado la Fiscalía General de la República (FGR) en el combate a este tipo de delitos y que espera que el actual Fiscal General, Raúl Melara, continúe con dicha labor.

En otros temas, Manes señaló que Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador, ha dado importantes señales del fortalecimiento bilateral entre El Salvador y el país norteamericano.

“El presidente electo Nayib Bukele envió señales importantes: que quiere apoyar y prorizar las relaciones entre El Salvador con Estados Unidos. Queremos activar y restablecer nuestra relación bilateral”, señaló.

También, indicó que el gobierno de su país está dispuesto en apoyar los proyectos que Bukele decida emprender durante su mandato.

Sobre las declaraciones de Bukele con respecto a Nicaragua y Venezuela, la embajadora señaló que El Salvador tendrá la postura de los países democráticos del continente.

“Lo que pasa en Venezuela no es democracia y consideramos a El Salvador como un país democrático: no se entiende que pueda apoyar una dictadura”, manifestó.

Ante la posibilidad de Bukele de mantener o de romper relaciones con China, Manes aseguró que es una decisión del futuro mandatario tendrá que valorar en beneficio de los salvadoreños.

“El rompimiento con Taiwán fue secreto, no se dieron a conocer razones a la población. Cuando hay negociaciones en secreto, hay corrupción. Ya sabemos que la decisión de romper relaciones con Taiwán en agosto, ¿por qué esperaron para romper hasta después de elecciones? Se iba a afectar a un sector como el azucarero”, dijo la funcionaria.

Manes señaló que para mantener una buena negociación con un país, se debe crear un buen equipo y buenos abogados que garanticen beneficios para el país.