FMLN elegirá nueva cúpula el 16 de junio

El partido FMLN anunció este lunes que las elecciones para elegir sus autoridades internas se realizarán el próximo 16 de junio. Esto, en consonancia con el anuncio brindado por los actuales dirigentes el pasado 6 de febrero de adelantar las internas, luego de la debacle en las pasadas elecciones presidenciales.

Dichas elecciones estaban en primer momento programadas para el segundo semestre de 2020, pero luego de registrar el pasado 2 de febrero la mayor caída en votación en su historia como partido, de más de 1.4 millones de votos en la elección presidencial de 2014, a un poco más de 377 mil cinco años después, la cúpula efemelenista no tuvo más remedio que adelantar las elecciones internas.

La Comisión Electoral del FMLN informó durante una conferencia de prensa que el 16 de junio se elegirán al Secretario General y a su adjunto, 36 integrantes del Consejo Nacional (máxima autoridad del partido) y todas las directivas departamentales y municipales.

Para los interesados en participar del proceso, el 15 de abril se abrirá el proceso de inscripción. Cada aspirante debe cumplir con los estatutos definidos en la Constitución, el Código Electoral, así como las normas estatutarias y el reglamento electoral del FMLN, explicó la Comisión Electoral.

También se indicó que cada candidato a puestos de dirección interna, tendrá una serie de encuentros con la militancia en mayo próximo y el padrón electoral del partido estará elaborado en abril, mediante insumos de las directivas municipales y departamentales, con ayuda de la Secretaría Nacional de Organización del FMLN.

El pasado 6 de febrero se acordó solicitar al actual secretario general, Medardo González, no presentarse a las elecciones internas. También se extendió dicha solicitud a otras trece figuras representativas del FMLN de los últimos 20 años: Norma Guevara, José Luis Merino, Zoila Quijada, Lorena Peña, Violeta Menjivar, Santiago Flores, Sigfrido Reyes, Lourdes Palacios, Manuel Melgar, Nidia Díaz, y Gerson Martínez; así como el actual presidente Salvador Sánchez Cerén y el vicepresidente Óscar Ortiz.

No obstante, dicha solicitud no es una prohibición, según han admitido varias figuras al interior del FMLN, por lo que no impiden las aspiraciones de Óscar Ortiz, quien se ha mostrado interesado de participar de la elección interna, al igual que el excandidato presidencial Hugo Martínez.

Luego que el FMLN definiera fecha para sus elecciones, está por verse en qué momento programará ARENA las suyas propias. Al igual que el partido de izquierda, ARENA anunció tras perder la elección presidencial del 2 de febrero que adelantaría elecciones internas para escoger a su nuevo Consejo Ejecutivo Nacional (COENA).