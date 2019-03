Fito Salume propone un gran pacto de nación por un nuevo El Salvador

El Secretario General de Democracia Salvadoreña (DS), Fito Salume, hizo un llamado a todos los sectores del país para trabajar en la construcción de un Plan de Nación por un Nuevo El Salvador, ante la próxima llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la República el 1 de junio.

En una entrevista concedida al programa Al Punto con Sergio Méndez de Tele 1, Salume señaló que tanto partidos políticos como el sector empresarial deben dejar las elecciones atrás y con un ganador en firme se deben sumar esfuerzos para sacar el país adelante.

Anunció que en los próximos días dará más detalles de su convocatoria para el pacto de nación, el cual coincide con los llamados que varios líderes económicos y empresariales del país realizaron tras el triunfo de Nayib Bukele en las urnas.

Un elemento crucial que, a su juicio, debe contener un plan de nación es la generación de empleo y el crecimiento económico para brindar más oportunidades a los salvadoreños.

Al respecto, recordó que durante la campaña de cara a las elecciones presidenciales presentó junto a la fraternidad universitaria Sigma Alfa Lambda un plan fundamentado en un estudio económico profundo para crear más de un millón empleos en los próximos cinco años.

Agregó que dicho plan fue compartido con todos los candidatos que formaron parte de la contienda presidencial y espera que el nuevo presidente lo retome. De acuerdo con Salume, sin un plan que impulse el crecimiento económico a un promedio de 6% al año será imposible sacar a un país como El Salvador de la pobreza y generar la cantidad de empleos que necesita el país.

También consideró que un ofrecimiento de solo 300 mil empleos durante un quinquenio no es suficiente para cubrir las necesidades del país ni es lo suficientemente ambicioso. “Vamos a comprometernos con un país y un líder que se comprometa con un crecimiento mínimo del 6%”, señaló.

En ese sentido, alabó los pronunciamientos de apertura al diálogo con el nuevo gobierno que han publicado actores como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en el que le toman la palabra al presidente electo Bukele. También reconoció la anuencia que han mostrado partidos como ARENA y el PCN.

Para Salume, es necesario que los partidos políticos se comprometan con Bukele en medidas como la superación de trabas burocráticas, la simplificación de procedimientos administrativos y la reforma a los sistemas tributarios.

Por otra parte, aplaudió los acercamientos que Bukele ha tenido con personeros de alto nivel del gobierno estadounidense y llamó a que los salvadoreños contribuyan a formular planes que garanticen que los fondos donados por Washington en los compactos de Fomilenio, vayan dirigidos a los rubros que deben de ir y no se desvíen.

Como Democracia Salvadoreña, Salume indicó que se apoyarán las buenas iniciativas que tenga el próximo gobierno.

Partidos necesitan reinventarse

Fito Salume, asimismo, estimó que las elecciones del 3 de febrero dejaron un mensaje claro, en el que, por una parte, se ha dado un espaldarazo al presidente electo Bukele y, por otra, un mensaje a los partidos políticos para que dejen varias prácticas en el pasado.

Si bien consideró que la posguerra abrió un período de optimismo, los últimos 30 años han venido una serie de gobiernos que no pudieron resolver los problemas, teniendo una serie de oportunidades para hacerlo.

En ese sentido, cuestionó que el FMLN demostró durante sus 10 años de gobierno una incapacidad para manejar el tema económico y que mantuvo una confrontación con el sector empresarial, el cual genera 94 de cada 100 empleos en el país.

Al respecto, aplaudió los señalamientos del presidente electo con relación a los actos de corrupción que estarían ocurriendo en varias instituciones públicas, en las que varios activistas del FMLN contratados como cargos de confianza, estarían pasando a ley de salarios para ser protegidos de remociones por parte de las próximas autoridades.

Salume criticó que tanto el FMLN como ARENA no ha terminado de entender el mensaje dejado por las pasadas elecciones. Por una parte, el todavía partido de gobierno mantiene una cúpula con discursos que no han evolucionado y por otra el partido tricolor del cual dijo que no puede ser un partido pluralista, si sigue siendo un partido elitista.

“Hemos discutido con varias personas sobre la necesidad de un plan de nación y ya pasó el 3 de febrero. A partir de ahora debe ser todos por El Salvador y Nayib Bukele no solo será presidente de los que votaron por él, sino que de todos los salvadoreños”, concluyó Salume.