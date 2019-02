Óscar Ortiz urge a dirigencia del FMLN profunda renovación

Óscar Ortiz, vicepresidente de El Salvador, y uno de los líderes de más peso en el FMLN, dijo este miércoles que la dirigencia del FMLN debe dar paso a nuevos liderazgos para renovarse a corto plazo.

“El FMLN tiene una generación de jóvenes capaces, muy bien formados, que tienen que dar mucho en el ámbito político de nuestro país”, manifestó Ortiz en una conferencia de prensa.

El vicepresidente urgió a la dirigencia de su partido para que realice un proceso interno en el que se renueve la dirección con jóvenes que tengan una mejor lectura de la coyuntura actual.

“El FMLN tiene que prepararse para un proceso interno. Tiene que acortarlo, tiene que adelantarlo y tiene que crear todas las condiciones para abrir el espectro y poder garantizar la participación de la máxima cantidad de actores dentro de la izquierda y dentro del FMLN”.

No obstante, Ortiz enfatizó que el proceso interno tiene que ser genuino, donde no se elija a nadie de dedo, y donde los actuales dirigentes no traten de imponer personas que respondan a sus intereses.

“El que se resiste al cambio, tarde o temprano muere. Y eso no puede pasar con la izquierda ni con el FMLN. El FMLN tiene que ser un factor que abrace permanentemente el cambio. Es el desafío que tenemos ahora”.

Respecto al fracaso electoral del pasado domingo, Ortiz dijo que hubo tres factores. El primero fue que no hubo una lectura correcta de la coyuntura. El segundo fue que hubo una limitada capacidad para renovarse y hacer los cambios oportunos, y el tercero, que no hubo nuevas propuestas a los principales problemas del país.

“El Salvador de ahora no es el de hace 10 o 15 años. Hoy tenemos un votante más exigente. Hoy tenemos un votante que no se queda anclado en la estructura del voto duro. Cada vez los votos duros son más reducidos y más limitados”.

De momento la dirigencia del FMLN no se ha pronunciado por la debacle electoral del pasado 2 de febrero. Incluso, el pasado domingo, la fórmula presidencial de ese partido salió a reconocer la derrota sin el acompañamiento de la cúpula.

El único pronunciamiento es un comunicado en el que reconocen los resultados de las elecciones, agradece a los salvadoreños que fueron a votar, a los militantes que cuidaron urnas y a su fórmula presidencial integrada por Hugo Martínez y Karina Sosa. Pero solo eso. No hay ninguna línea de autocrítica.

En declaraciones a l prensa, Nidia Díaz, una de las máximas dirigentes del FMLN, dijo que su partido debe entrar en un proceso “crítico” de reflexión tras la derrota en las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Nayib Bukele.

“Vamos a empezar un proceso crítico interno de reflexión de lo positivo y negativo, y tomaremos las medidas de rectificación necesarias. No puedo adelantar, pero será lo que la militancia nos indique”, manifestó.

Si se compara esta elección con la del 2014, el FMLN perdió más de un millón de votos. Y, en el transcurso de cinco años, pasó a ser la tercera fuerza política de El Salvador.