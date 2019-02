ARENA y FMLN plantean reestructuración tras derrota electoral

Algunos dirigentes de ARENA y FMLN se han planteado la reestructuración de sus partidos políticos luego de los desastrosos resultados en las elecciones presidenciales del domingo.

En ARENA, por ejemplo, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, propuso que su partido nombre un equipo de transición para “consolidar” a ese instituto político.

Muyshondt recibió una lluvia de críticas, no por haber hecho esa propuesta, sino por haber dicho que referido grupo debe estar integrado por personas como Alfredo Cristiani, Margarita Escobar, Norman Quijano, Milagro Navas, Ana Vilma de Escobar, René Portillo Cuadra, Mario Acosta, Roberto d’Aubuisson, Rodrigo Ávila, Mauricio Interiano y otros. Todos de la vieja camada del partido tricolor.

El precandidato presidencial de ARENA, Javier Simán contestó en redes sociales al mensaje del alcalde de San Salvador. “Ay Netío! No has entendido. Los verdaderos líderes del partido no están arriba. Están en los sectores, en las comunidades, en el territorio. Abran espacio para ellos!”, escribió.

Ernesto Muyshondt también propuso corregir el reglamento interno del partido para que las personas que tienen cargos de elección popular también puedan optar a cargos en la dirigencia de ARENA.

“Hoy es cuando en ARENA debe haber más unidad, poner siempre primero a la gente, más autocrítica, más empoderamiento a la bases y liderazgos locales del Partido, y corregir lo que no ha funcionado”, escribió Muyshondt en su cuenta oficial de Twitter.

Con el 99% de las actas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el partido ARENA obtuvo 831 726 votos, es decir, el 31.775%. Eso no representa ni el voto duro del partido tricolor, el cual está valorado en más de un 1 millón de votos.

Proceso “crítico de reflexión”

Por su parte, Nidia Díaz, una de las máximas dirigentes del FMLN, dijo que su partido debe entrar en un proceso “crítico” de reflexión tras la derrota en las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Nayib Bukele.

“Vamos a empezar un proceso crítico interno de reflexión de lo positivo y negativo, y tomaremos las medidas de rectificación necesarias. No puedo adelantar, pero será lo que la militancia nos indique”, manifestó.

A criterio de Díaz, los resultados del domingo es producto de la descalificación que ha hecho la oposición a las obras realizadas por el gobierno.

“No salir ganadores de la contienda electoral no quiere decir que el proyecto de izquierda del FMLN se acabó ni mucho menos, ya que vamos a seguir poniendo en el centro la justicia social”.

La también diputada de la Asamblea Legislativa dijo que en los próximos días la dirección nacional del partido dará su postura. Pero eso será luego de escuchar a todos los involucrados en el proceso.

Con el 99.94% de las actas escrutas, el TSE informó la mañana de este lunes que el FMLN obtuvo 377 mil 404 votos, es decir, el 14.418% de los votos emitidos. Mucho, pero muchos votos menos que en elecciones pasadas.