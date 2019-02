ARENA pide explicación a 4 diputados que apoyan propuesta de Bukele

El vicepresidente de ideología de ARENA, Rolando Alvarenga, dijo que la Comisión Política ha citado para este miércoles a los cuatro diputados de ese partido que están apoyando una propuesta del presidente electo, Nayib Bukele.

La semana pasada, Bukele promovió una iniciativa para reorientar 16 millones—de los $32 millones de dólares presupuestados para la construcción de un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa— para construir 50 escuelas y bibliotecas.

Cuatro diputados de ARENA expresaron su respaldo a la propuesta del presidente electo. Una de ellas fue Felissa Cristales, quien escribió en su cuenta de Twitter que estaba de acuerdo con la reorientación de los $16 millones. “Me parece algo justo pero hay mucho tecnicismo que superar. Cuenten con mi firma”.

Los otros tres diputados de ARENA que respaldaron la iniciativa fueron Milena Mayorga, Gustavo Escalante y Arturo Simeón Magaña a través de sus cuentas oficiales de Twitter y posteriormente firmaron la iniciativa que fue presentada el pasado lunes.

Mayorga escribió: “Toda obra que beneficie las escuelas, mejore el sistema de salud, la seguridad, aumente las pensiones y combata la corrupción contará con mi respaldo”.

Gustavo Escalante expresó: “Está mañana decidí apoyar la pieza de correspondencia que involucra la reorientación de 16 millones de dólares del presupuesto de construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa y así utilizarlos para la construcción de 50 nuevas escuelas a nivel nacional. De manera personal, le solicito al Presidente Electo Nayib Bukele, que por favor pueda tomarse en cuenta mi departamento de La Libertad y principalmente algunos de nuestros municipios más vulnerables”.

Simeón Magaña expresó: “Prometí apoyaría las propuestas en favor del pueblo y así lo haré. Apoyo la propuesta del presidente electo @nayibbukele reorientar 16 millones para construir 50 escuelas y 14 bibliotecas. Los “impedimentos” son solo procesos legales q se pueden resolver aquí mismo en la Asamblea”.

Ante esos respaldos, el vicepresidente de ideología de ARENA dijo en una entrevista televisiva que “en cuanto a los cuatro diputados, la Comisión Política los ha citado para hoy, me imagino que para escuchar las motivaciones que ellos tienen para apoyar la propuesta del Presidente electo sin esperar una postura oficial del partido”.

Los cuatros diputados acudieron al citatorio. Cristales dijo que mantenía su respaldo a la iniciativa de Bukele. “Ya es hora que vayamos aprendiendo a escuchar lo que la población quiere”.

Por su parte, Milena Mayorga dijo que no se trata de un apoyo a Nayib Bukeles, sino a las obras que beneficien a la población. “Se puede o no se pueda reorientar, pero estoy segura que el edificio de la Asamblea Legislativa no va a costar $32 millones”.