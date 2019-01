Hugo Martínez recibió sobresueldos de Mauricio Funes

El candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, recibió sobresueldos durante el gobierno del presidente Mauricio Funes. Así lo reveló un reportaje publicado este martes por ElFaro.net.

De acuerdo con ese periódico, que tuvo acceso a cientos de documentos originales de Secretaría Privada de la Presidencia de Mauricio Funes, el entonces canciller Hugo Martínez recibió un sobresueldo de 10 mil dólares en la primera administración del FMLN.

El expresidente Mauricio Funes, quien tiene cuatro órdenes de captura, fue acusado a mediados del 2017 de haber extraído $351 millones de fondos del Estado para beneficio personal y terceras personas. Según el periódico El Faro, parte de ese dinero habría servido para cancelar sobresueldos a los funcionarios de Mauricio Funes.

Uno de ellos sería el actual presidente Salvador Sánchez Cerén, quien, en la pasada administración, además de vicepresidente, fungió como ministro de Educación.

En la referida publicación periodística también aparece el actual candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez. “Entre los cientos de documentos de la Secretaría Privada de la Presidencia de Funes también aparece un recibo por $10,000 como “bonificación” para el entonces canciller de la República y actual candidato presidencial por el FMLN, Hugo Martínez. El recibo está fechado el 18 de enero de 2010. Abajo se lee “Hugo Roger Martínez Bonilla”, y sobre el nombre una firma”, dice la nota.

Sin embargo, Martínez negó haber recibido sobresueldos. Esgrimió que la firma que aparece en el recibo no es la suya. Para demostrar que sus palabras eran ciertas, mostró su documento de identidad y comparó la firma con la del recibo. “Si un día tú tienes un recibo con esta firma me lo traes y hablamos, porque esta es mi firma de siempre”, les dijo a los periodistas.

El periódico digital constató que, efectivamente, la firma no era la misma en ambos documentos. No obstante, volvieron a cuestionar a Hugo Martínez: le indicaron que otros exfuncionarios de Funes, entre ellos el exsecretario Privado de la Presidencia, Alex Segovia, y el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, habían reconocido, no solo la validez de los documentos, sino también haber recibido sobresueldos.

Fue entonces que Martínez planteó dos hipótesis. La primera, que la firma del recibo no era la suya y, la segunda, que posiblemente alguien había suplantado su nombre para recibir dinero.

Los sobresueldos ha sido una práctica constante en El Salvador. El expresidente Elías Antonio Saca, quien fue condenado a 10 años de cárcel por delitos de corrupción, reveló durante el juicio que había entregado sobresueldos a varias personas que colaboraron con su gobierno.

El expresidente Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua, negó a los periodistas de El Faro haber entregado sobresueldos en su gobierno. Sin embargo, en el reportaje se citan las declaraciones de la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez, quien, en una entrevista radial, confesó haber recibido sobresueldos de parte del presidente Mauricio Funes.

Hugo Martínez convocó a una conferencia de prensa este martes por la noche. Negó haber recibido los mencionados sobresueldos y que la publicación tiene imprecisiones. “Nunca he negado entrevistas a ese periódico digital, por espinosos y duros que sean los temas. Lo que no me gusta es que por vender una nota se hagan titulares amarillistas”.

Agregó que en los próximos días presentará, a través de sus abogados, un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue una posible falsificación del documento de Casa Presidencial donde aparece su nombre y una firma que dice no ser la suya