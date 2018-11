Will Salgado dice que publicación sobre diputada de ARENA es falsa

El exalcalde de San Miguel, Will Salgado, dijo este lunes que en Facebook circula una fotografía en la que aparece él junto a la diputada Marcela Villatoro, de ARENA, con un texto en el que insinúa que debido a su relación con la legisladora ahora estaría apoyando la candidatura presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista.

“La foto que están usando ahí es antigua y no fue tomada de mi teléfono. Además, el texto que están citando ahí no es cierto. No me he cambiado ni me voy a cambiar a ARENA”, dijo Salgado en declaraciones a Diario 1.

Previamente, había publicado un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que aclaraba la situación: “Esta publicación es falsa yo sigo Apoyando a Nayib hasta el final con la Diputada Marcela Villatoro fuimos solo buenos amigos y esa foto fue tomada en la casa de ella del cel. De Ezequiel Milla”, señala textualmente el comentario.

Al respecto, agregó que la foto fue tomada en la casa de Villatoro en San Salvador hace dos años y que Ezequiel Milla, alcalde de La Unión, lo había llevado en su vehículo hasta la capital, ya que él no se sentía bien de salud en esa ocasión.

También agrega que otras fotos fueron tomadas con otros teléfonos, pero que reconoce que esa fotografía fue tomada desde el celular de Milla y que no sabe como esa foto llegó a otras manos.

Salgado se retiró de las elecciones internas del partido GANA para definir el candidato presidencial, que dieron como ganador a Nayib Bukele. Desde entonces ha estado en algunos eventos públicos, en los que le ha dado su apoyo.