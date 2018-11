Fito Salume: Nosotros no toleramos la corrupción

El secretario general de Democracia Salvadoreña (DS), Fito Salume, aseguró que su partido no tolera la corrupción y certificó que el candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, tiene la capacidad y el compromiso de combatir este flagelo en todas sus variantes.

Salume enfatizó que su labor de denuncia de personas vinculadas con casos de corrupción le han valido diversas amenazas, pero afirmó que desde Democracia Salvadoreña y la Fundación Transparencia, que también preside, continuará con su labor de denuncia a personas oscuras que usan sus influencias para corromper al Estado.

“Yo no soy diferente a cualquier ciudadano que está viendo este programa, por eso yo fundé Democracia Salvadoreña, un partido, y ojalá los ciudadanos voten por Democracia Salvadoreña porque nosotros no toleramos la corrupción. Nosotros no nos quedamos callados, nosotros hablemos de transparencia, rendición de cuentas y funcionarios honestos”, afirmó el empresario en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

La lucha contra la corrupción en El Salvador, según Salume, sería fortalecida con la reelección del fiscal general, Douglas Meléndez, de quien destacó su trabajo de encarcelar a corruptos e incluso a condenar al expresidente Elías Antonio Saca.

“Aquí ya hay un candidato que merece el apoyo porque lo exige la población. El único fiscal general de este país que ha confrontado la corrupción, que ha procesado a dos expresidentes, que ha confrontado a un exfiscal general corrupto, manipulador y parte de un complot oscuro del poder de Enrique Rais y José Luis Merino que estaban tratando de manipulas las cosas con la oficina de un fiscal y el poder que eso tiene”, recalcó el secretario general de Democracia Savadoreña.

“Si esta Asamblea no elige a Douglas Meléndez debería tomar nota de todos los que se opusieron, conseguir el dato de quienes son los partidos y los diputados que se opusieron y darle, como dicen, crucita de muerte civil y muerte política, no volver a elegir a esos diputados que andan tratando de encubrir la corrupción. Un voto contra la reelección es un voto para encubrir a los corruptos como Enrique Rais, a los corruptos como José Luis Merino, a los corruptos como Mauricio Funes y a los corruptos como Tony Saca”, agregó Salume en la entrevista televisiva.

Asimismo resaltó la importancia de que los diputados elijan con prontitud a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y solicitó la intervención del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Nelson Castaneda, para evaluar el comportamiento de los legisladores que siguen paralizando el proceso de elección.

“Pueblo salvadoreño tome notas de quienes no están votando por las listas. Se han dado listas con toda la transparencia del caso de magistrados con una trayectoria ejemplar”, añadió el empresario salvadoreño.

Brozo trabaja con corruptos

Salume además se refirió al tuitero Brozo, de quien afirmó que utiliza las redes sociales para atacar a personas que están en contra de la corrupción y que además vive de dádivas del Estado.

“Brozo, yo creo que es muy apropiada la foto de perfil que usa, es un payaso. La persona que ha vivido de las dádivas del Estado, trabajó para Antonio Saca, ahora trabaja para otros políticos y para ciertos corruptos sindicalistas y demás”, explicó el empresario.

Según investigaciones periodísticas, el perfil de Brozo es administrado por Ernesto Sanabria, actual asesor del candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele.