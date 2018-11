Alcalde d´Aubuisson lamenta falta de apoyo de la PNC para controlar disturbios

El alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson, lamentó este viernes que los elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) no hayan intervenido en los disturbios generados ayer en dicho municipio y que dejaron más de 30 lesionados y una vendedor muerto.

El edil afirmó que esperaban una postura más contundente de la PNC; sin embargo, solamente fueron espectadores de los actos vandálicos ocurridos contra los agentes municipales.

“La UMO, viendo la agresión hacia el CAM, no hizo nada, se quedó en su línea y ellos no se movieron de su línea. Ayer que estaba presentando la denuncia, decía: esperamos más de la Policía Nacional Civil”, dijo el funcionario en la entrevista República de canal 33.

“Esto se hubiera evitado si la Policía hubiera actuado tal vez de otra manera, porque entendemos que llegaron a reforzar, pero no se involucraron en el incidente “, sostuvo d´Aubuisson.

Asimismo, el alcalde lamentó la muerte del vendedor de tortas Iván Alexander Sandoval de 35 años de edad, quien sufrió una herida de bala en la cabeza y posteriormente pereció en el Hospital Rosales de San Salvador.

“El CAM fue agredido por estar cumpliendo su deber. Lamentamos el hecho del fallecimiento de esta persona”, expresó el alcalde de Santa Tecla.

“Primero no ha sido este servidor y no creo que haya sido el director del CAM, pero tenemos que asumir como autoridades máximas cualquier responsabilidad que corresponda; sin embargo, esto es la reacción normal ante un ataque. No es la mejor, no es la más indicada, pero definitivamente un policía nacional civil cuando le está disparando un delincuente no va a esperar que le ordene el director de la Policía Nacional Civil que responda”, respondió d´Aubuisson a las críticas que lo señalan de haber dado la orden que se disparara contra los manifestantes.

El edil aseguró que este caso ya está en manos de la Fiscalía y serán las autoridades las que aclararán los hechos.

Finalmente, el funcionario enfatizó que no permitirá que los vendedores se apropien de las calles de la ciudad y continuarán defendiendo el ordenamiento en la vía pública.

“Esto es un enfrentamiento que se dio cuando delincuentes agreden a la autoridad e irrespetan a la autoridad. Eso no lo podemos permitir que suceda. Debemos presentar la institucionalidad y fortalecer nuestras instituciones. Nadie puede estar por encima de la ley. Nadie puede estar por encima de someterse a las disposiciones legales y acatar las disposiciones de la autoridad. Las autoridades merecen respeto”, finalizó.