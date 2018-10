Partidos firman pacto por la ética electoral en campaña presidencial

Las autoridades de los partidos en contienda para las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019, firmaron este miércoles un compromiso con la ética electoral, promovido por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

Entre algunos de los compromisos firmados por los representantes partidarios, están la realización de una campaña apegada a los principios éticos y mandatos establecidos en la Ley de Ética Gubernamental, como los valores de la probidad, transparencia y decoro.

Además se comprometieron a un adecuado uso de los recursos de las instituciones de Estado y del municipio, lo cual reflejan el respeto a la dignidad de las personas, de acuerdo con el TEG.

También se establece la creación de los mecanismos que impidan que candidatos, afiliados y simpatizantes que sean servidores públicos, dediquen tiempo de sus jornadas laborales para actos proselitistas.

Al acto asistieron el secretario general de Democracia Salvadoreña, Fito Salume, así como sus homólogos de PCN y PDC, Manuel Rodríguez y Rodolfo Parker respectivamente. También Claudia de Ávila, directora de Afiliación y Estadística de ARENA y una representante del partido Vamos.

De la misma forma se hizo presente el presidente del partido GANA, Andrés Rovira, quien se retiró luego de firmar el compromiso. Pese a que se les invitó no se hicieron presentes los secretarios generales de Nuevas Ideas y FMLN, Federico Anliker y Medardo González, respectivamente.

Durante su alocución, Fito Salume resaltó que el pacto promovido por el TEG es el “más importante que se está firmando en el marco de la campaña presidencial” y no duda que dicha instancia cumplirá su función por velar la probidad en la función pública.

Igualmente señaló que denunciar la corrupción en este país es un acto de valentía y que eso le ha ocasionado que personajes que se benefician de la corrupción lo ataquen en diversas vías. Entre otros, Salume resaltó sus denuncias al Cartel de Texis y al expresidente Elías Antonio Saca, entre otros.

Por otra parte, lamentó que los representantes de Nuevas Ideas y FMLN no asistieran al compromiso y llamó a la población a no permitir que políticos corruptos se roben el dinero de la ciudadanía y que no elijan a candidatos que no se comprometan con la transparencia y probidad.

Claudia de Ávila, representante de ARENA, dijo por su parte que promoverán reformas a la Ley de Ética Gubernamental, para que el TEG se vuelva una institución vinculante y sancione a candidatos previamente condenados para que no participen en elecciones.

Mientras que el presidente del TEG, Nelson Castaneda, sostuvo que el compromiso es un buen m,ensaje para el país y que los partidos deben comprometerse con que las cosas funcionen de la manera que piden los ciudadanos.