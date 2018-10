Guillermo Gallegos llama a salvadoreños a no arriesgarse a migrar en caravana hacia EE.UU

El vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, llamó este jueves a los salvadoreños a no sumarse a la caravana de migrantes que busca ingresar a Estados Unidos desde Honduras, y que ahora atraviesa territorio mexicano.

Lo anterior, ante los rumores de que una nueva caravana de migrantes saldría de Honduras esta semana.

Hago un llamado a la población a no sumarse a una caravana de migrantes, es un suicidio hacerlo, no hay garantías para el ser humano, les pido no enrumbarse en esta aventura de irse ilegal hacia EEUU, dijo Gallegos durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

El diputado por el partido GANA recalcó que no es bueno que los salvadoreños y sus familias se arriesguen en este tipo de caravanas, ya que no lograrán sus objetivos, debido a que como anunció el presidente Donald Trump, se detendrá a aquellos que intenten cruzar ilegalmente.

El 13 de octubre, unos 1,600 centroamericanos iniciaron su recorrido desde Honduras para llegar a Estados Unidos. La caravana ahora atraviesa México y está integrada por más de 7,000 personas. El fenómeno es inusual y entidades como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han llamado a los estados de tránsito a garantizar los derechos humanos de los migrantes.

Debido al paso de la caravana por Honduras, El Salvador y Guatemala, el presidente Trump anunció que empezará a reducir fondos de ayuda estadounidense a estos tres países, que conforman el Triángulo Norte Centroamericano.