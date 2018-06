Lorenzana admite que gobierno fracasó en estrategia comunicacional

El secretario de comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, admitió este viernes que el gobierno fracasó en su estrategia comunicacional y permitió que el discurso de la oposición impactara negativamente la imagen del Ejecutivo al no compartir adecuadamente los logros de la gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén.

“La estrategia a la derecha le funcionó, yo no le tiro la culpa, yo no culpo que ARENA es el responsable de esto. Ellos tuvieron éxito en su estrategia, para ellos lo importante era desgastarnos, bloquearnos, nos asfixiaron financieramente en los primeros años de la gestión para que no tuviéramos suficiente capacidad, sometieron al país a un estrés fiscal, nos llevaron, incluso, a un impago financiero para que el país tuviera dificultades y que el gobierno se descalificara, que debilitáramos los programas sociales, querían incluso que los anuláramos, que redujéramos subsidios y todas esas cosas no se han comunicado de manera suficiente”, dijo Lorenzana en la entrevista de Noticiero Hechos en canal 12.

El funcionario insistió que ARENA se propuso no aprobar préstamos o financiamiento para proyectos que el gobierno pretendía impulsar; con ello, afectar al gobierno directamente e indirectamente a la población.

“Han decidido castigar, poner obstáculos a este gobierno, castigando al pueblo con el propósito que el gobierno “no se luzca” ofreciéndole soluciones al país. Esa es la verdad y por eso se han opuesto”, reiteró Lorenzana.

El vocero de gobierno afirmó que han cambiado su estrategia comunicacional y ahora buscan promover más las acciones del gobierno para no dejarse ganar la “batalle mediática”.

“A veces las ilusiones y las emociones valen más que el razonamiento, eso en comunicaciones lo saben los expertos y hay gente que vende ilusiones y nosotros no hemos tenido la suficiente capacidad y creo que ha habido una batalla mediática. El enfrentamiento político y mediático, no lo hemos ganado, lo han ganado nuestros adversarios y por eso es que ahora es importante difundir de manera sistemática todos los aspectos que se han hecho en esta gestión”,expresó Lorenzana.

Finalmente, el secretario de Comunicaciones que lastimosamente el país vive un esquema presidencialista y la comunicación es fundamental, aunque lo fundamental debería ser la honestidad de los funcionarios.