Dalton a Mauricio Funes: Corrupto, prófugo, impune asilado y cobarde

Juan José Dalton llamó al expresidente Mauricio Funes “corrupto, prófugo, impune asilado y cobarde”, luego de que este calificara de “dementes” a la familia del escritor Roque Dalton que el jueves pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema reabrir el proceso por el asesinato del poeta.

El hijo del escritor presentó junto a dos abogados de derechos humanos una solicitud de amparo ante la Sala para que se anule un sobreseimiento dictado en 2012 a favor dos exguerrilleros y para que se investigue al mandatario actual Salvador Sánchez Cerén y al expresidente Mauricio Funes (2009-2014).

A través de su cuenta en Twitter, Funes dijo: “Es lo más ridículo que he escuchado. El nombrar en el gobierno a un ex guerrillero que los Dalton acusan del asesinato de Roque no significa que haya encubrimiento. El cargo no le daba ninguna protección jurídica y pudo haber sido juzgado sin problemas. Los Dalton están dementes”.

En esa misma red social, Juan José Dalton respondió que “el corrupto” Mauricio Funes “prófugo, impune asilado y cobarde, llamó ´dementes´ a mi familia por acusarlo de encubridor de asesino de Roque Dalton y por reclamar justicia. Además de encubridor es calumniador. Es también un delito acumulado”.

Los abogados que acompañaron a Dalton señalaron que su petición se hace debido a que ambos gobernantes mantuvieron a Jorge Meléndez, uno de los señalados por el crimen del poeta, como director general de Protección Civil en aquel momento, con lo que le dieron “protección”.

Otra de las personas señaladas por la familia Dalton de perpetrar el crimen es el excomandante guerrillero Joaquín Villalobos.

Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua, es investigado por la Fiscalía por peculado, malversación de fondos, tráfico de influencias durante su mandato.

Además, la Cámara Segunda de lo Civil declaró culpable al exmandatario de enriquecimiento ilícito ya que no pudo justificar $206,655.55 de su declaración patrimonial. El tribunal ha solicitado que se abra una investigación penal por dicho delito al exmandatario.

El Ministerio Público, asimismo, ha solicitado que retribuya, además de la cantidad estipulada por el tribunal, $150,323.31. En total, el monto sería $356,983.86 correspondientes a la cantidad depositada en sus cuentas bancarias, ya que el ex mandatario no justificó su procedencia.