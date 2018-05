Nayib Bukele buscará otras opciones si no le inscriben el movimiento Nuevas Ideas

El exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes que espera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le valide las 200,000 firmas presentadas para la inscripción del partido político Nuevas Ideas; sin embargo, dijo que se está preparando para un panorama adverso.

Bukele, en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), dijo que han cumplido con todos los requisitos que establece la ley para la conformación de un partido político, pero que existe la posiblidad que el “sistema” no les permita la inscripción y tendrá que buscar otras opciones para participar como candidato presidencial en las elecciones de 2019.

Una de las opciones es inscribirse como candidato de un partido político pequeño, que posteriormente el mismo haga una alianza con el movimiento Nuevas Ideas y así poder aspirar al Ejecutivo y competir directamente con ARENA y el FMLN.

“La opción que ellos (los magistrados) han dado es, bueno, que se inscriba en un partido pequeño, que vaya ahí y luego haga coalición con el partido ya inscrito Nuevas Ideas y pues al final, lo que en teoría, lo que dicen los magistrados, que la bandera de Nuevas Ideas esté en la papeleta y que el marcar la bandera de Nuevas Ideas estás votando para tu servidor como presidente de la República”, dijo Bukele en dicha entrevista televisiva.

“Habrá otras opciones legales, que magistrados han adelantado, que se pueden hacer para que Nuevas Ideas participe, llevándome a mí de candidato, y sin controversias con el el artículo que obligaba a llamar a elecciones internas antes del 3 de abril. A mí esa figura no me gusta, en lo personal, porque creo que es violatoria a los derechos políticos, no míos, sino de los 200,000 salvadoreños que estamparon su firma para que Nuevas Ideas sea partido político para esta elección. Pero si al final de cuenta nos vemos acorralados por un sistema y pues la única salida para respirar que te deja el sistema es esa endidura, pues ni modo, ahí vamos a meter las narices y vamos a respirar”, reiteró Bukele.

Sin embargo, el exedil capitalino aseguró que harán todo lo necesario para lograr la inscricpión como partido, incluso, podrían presentar amparos ante instancias nacionales e internacionales ante la posible violación de derechos políticos de los ciudadanos.

“Cuando vos tenés un movimiento de cientos de miles de personas y les decís de plumazo ´ustedes no nos importan, como pasó en Honduras, Nicaragua, Guatemala y como pasó en Venezuela, tu no podés bloquear los deseos naturales de la población de tener una expresión política´, porque entonces la violencia que se genera no es de la expresión política sino que la genera el dictador”, expresó Bukele.

“El Tribunal no tiene opción para no avalar Nuevas Ideas porque entonces ya no se estaría metiendo conmigo que soy un simple mortal, sino que con cientos de miles de salvadoreños”, reiteró.