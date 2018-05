Más de 60 por ciento de población cree que corrupción aumentó en el país

Un 60.6 por ciento de la población considera que la corrupción ha aumentado en el país durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, de acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA.

La encuesta divulgada este martes, muestra un marcado pesimismo por parte de los salvadoreños frente a la situación del país, en la que admiten que problemas como la economía, la inseguridad y la migración irregular de salvadoreños hacia el exterior han aumentado en lo que va del quinquenio de Sánchez Cerén.

Ante la creciente percepción de la corrupción en el país, los encuestados también consideran que no existen esfuerzos concretos para combatir este flagelo. Según el sondeo, el 63,3 por ciento opina que el gobierno no hace esfuerzos en materia de transparencia.

La percepción sobre la corrupción siempre ha sido un problema para el país. Cada año, El Salvador aparece con calificaciones por debajo de la media en el Índice de Percepción sobre la Corrupción que realiza cada año Transparencia Internacional.

Cuando estos estudios empezaron a publicarse en 2002, El Salvador obtuvo en la primera evaluación una calificación de 3.4, lo que puede tomarse como 34 puntos para los estándares actuales. Las evaluaciones más altas las obtuvo en 2004 y 2005, los primeros dos años de la administración del presidente Elías Antonio Saca, hoy juzgado por actos de corrupción. En dichos años, la percepción de corrupción en el país alcanzó una nota de 42.

Llegaron desde 2009 los gobiernos de izquierda y con ellos la Ley de Acceso a la Información Pública. No obstante, esos elementos no ayudaron a que El Salvador mejorara su percepción de corrupción, manteniéndose estancado con notas que no superan los 40 puntos.

En la más reciente evaluación dada a conocer en febrero, El Salvador cayó al puesto 112 de 180 países, con una percepción de la corrupción de 33 puntos, la nota más baja obtenida en estas evaluaciones.

Ante estos datos, el gobierno ha esgrimido el mismo argumento: Que esta percepción proviene de empresa y corporaciones y que no proviene de la gente, y que desde la llegada del FMLN al poder, la corrupción se ha transparentado, pero que mientras esto no se resuelva, no se mejorará la confianza.

A nivel general, el gobierno salió mal evaluado en la encuesta de IUDOP. El 57.5 por ciento de los encuestados cree que la situación del país ha empeorado, contra 31. 8 que creen que sigue igual y solo un 10.7 por ciento que opina que ha mejorado.

Además, el 71. 3 por ciento de los encuestados estima que Salvador Sánchez Cerén está siendo manipulado y de e estos, el 47.3 cree que el partido FMLN está manipulando al mandatario. Cuando se cuestiona a la población sobre quién ha sido beneficiado con la gestión de Sánchez Cerén, el 25.9 cree que al FMLN.

De la misma forma, el 68.9 por ciento reconoce cambios negativos desde llegada de Sánchez Cerén al gobierno, a quién se evalúa con una nota de 4.6, la cual mejoró solo 19 décimas respecto a la encuesta de febrero pasado, en la que obtuvo una calificación de 4.41.