Milagro Navas se proclama ganadora por undécima vez consecutiva

Milagro Navas se ha proclamado ganadora por undécima vez consecutiva. Ha subido a una tarima, instalada en el parque de ese municipio, y se ha proclamado ganadora. Un grupo de seguidores la ha vitoreado

Por primera vez, en muchos años, Milagro Navas ha tenido a un inquieto contrincante, que ha hecho una campaña nutrida en publicidad. Se trata de Luis Rodríguez, quien se ha vendido como un político independiente pero que iba respaldado por el FMLN y el CD.

Milagro Navas gobierna Antiguo Cuscatlán desde hace treinta años. Este sería su undécimo período al frente de ese municipio que cuenta con un poco más de 33 mil habitantes.

Navas trabajaba en la empresa privada, pero en 1988 decidió incursionar en la política y ganó con el partido ARENA.

En una entrevista con Diario 1, en 2014, la alcaldesa aseguró que desde un inicio su plan de trabajo estuvo enfocado en las personas de escasos recursos. Además, indicó que su éxito ha sido haber hecho una apertura a la empresa privada a ese municipio.

“El triunfo de este municipio fue haber hecho la apertura a la empresa privada. Este país no puede progresar si la empresa privada no está con nosotros y si no estamos alrededor de ese trabajo en conjunto: empresa privada, población y alcaldía”, expresó.