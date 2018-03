Miguel Pereira: “Hay decisiones en el gobierno que no han estado bien”

El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, tras los resultados adversos obtenidos por el partido a nivel nacional, aseguró que la militancia de izquierda no fue a las urnas por descontentos en la forma en que ha sido administrado el gobierno.

El presidente de la República, Salvador Sánchez Ceén, ha sido muy pasivo en la conducción del Ejecutivo y no ha realizado evaluaciones del gabinete de gobierno, dijo Pereira en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

“Hay decisiones en el gobierno que no han estado bien. Por ejemplo: el presidente tuvo que haber hecho, por lo menos, unas tres evaluaciones de su gabinete en los cinco años, pero vimos a un presidente sumamente pasivo, conservador en esos temas, nunca hizo una evaluación de su gabinete, mientras la población decía que esta política sectorial del gobierno no está bien y no se hizo nada”, expresó el edil migueleño en la entrevista televisiva.

“Lo que le pasó al FMLN fue abstencionismo ¿Por qué se abstuvieron?… bueno porque es probable que haya inconformidad en la parte de cómo se está administrando el gobierno actualmente y eso automáticamente le pasa factura al partido””, reiteró el funcionario municipal que ganó un segundo periodo frente a la comuna.

Pereira aseguró que no es tiempo de buscar culpables en el FMLN por la derrota en las urnas, pero sí analizar la situación y buscar soluciones sin fraccionar al partido.

Finalmente, el alcalde migueleño aceptó que la población castigó al FMLN al no acudir a las urnas, pero enfatizó que se deben buscar mecanismos para recuperar la confianza de la población.