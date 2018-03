Este es el calendario de ARENA para elegir su candidato presidencial

La Comisión Electoral Nacional (CEN) del partido ARENA presentó la mañana de este lunes el calendario para los comicios internos en los que se elegirá el candidato presidencial para las elecciones del 2019.

En un acto realizado en la sede central del COENA, Ricardo Martínez, coordinador de la CEN, explicó las actividades del proceso interno de elección.

La primera actividad destacada será el sorteo de las posiciones que ocuparán el rostro de los precandidatos en las papeletas de votación. Esta se realizará el próximo 19 de marzo. Dos días después, se iniciará la campaña de las elecciones internas bajo el eslogan “Tu Voto es Secreto”.

Tres debates televisivos tiene programados el COENA en las siguientes fechas: 5, 12 y 19 de abril.

Los tres aspirantes a la candidatura del partido tricolor Gustavo López Davidson, Carlos Calleja y Javier Simán, estuvieron en la presentación oficial del calendario. Ellos tendrán hasta el 20 de abril para promocionarse en eventos públicos.

Las elecciones internas están previstas para el 22 de abril. De acuerdo con Martínez, ese mismo día se conocerán los resultados. El ganador de estas será ratificado en la Asamblea General arenera el 6 de mayo de este 2018.

Con respecto al candidato a la vicepresidencia, Martínez dijo que el tema “no está en discusión”, que conforme avance el proceso electoral se hablara de ello.

Los precandidatos no podrán participar en debates que no sean organizados por la CEN o COENA. “Yo fui a un debate con mi buen amigo Roberto d´Aubuisson el que solo sirvió como una guerra de barras y que no produjo nada, eso es lo que no queremos” declaró Martínez al justificar la decisión de no exponer a los tres aspirantes a otros debates.