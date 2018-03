Bukele dice que resultados electorales reflejan fin de hegemonía de cúpulas

Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, afirmó este lunes que los resultados de las elecciones muestran el fin de las cúpulas partidarias.

” Este es el fin de las hegemonías de las cúpulas. Los partidos y sus analistas no lo verán pero eso no quiere decir que no sea una realidad y que no tienen tiempo para recomponerse”, afirmó Bukele a través de una videoconferencia en su página oficial de Facebook.

Bukele destacó que los resultados preliminares indican que siete de cada 10 salvadoreños no dieron su voto ni a ARENA ni al FMLN y que ambos partidos se han quedado en el pasado.

Por lo tanto, hizo un llamado a las personas que siguen su movimiento de Nuevas Ideas para que contribuyan a la formación de un instrumento de representación ciudadana.

“Este es el momento de construir el instrumento de representación real del pueblo salvadoreño. Desde ya las encuestas nos dan el primer lugar por mucho en intención de voto para las elecciones presidenciales de 2019, pero si actuamos como la partidocracia, como ARENA o el FMLN, y nos damos triunfalistas, cometeremos los mismos errores que ellos”, manifestó.