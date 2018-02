Piden declarar inconstitucional candidatura de José Luis Merino

Guillermo José Langenegger, Paul David Steiner y Eduardo Enrique Lovos, miembros del movimiento ciudadano Democracia Limpia, presentaron la mañana de este miércoles una demanda de inconstitucionalidad en la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) contra el Tribunal Supremo Electoral por la inscripción de la candidatura a diputado de José Luis Merino, actual viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento.

De acuerdo con Langenegger, la candidatura de Merino por parte del partido FMLN es inconstitucional pues en el artículo 127 de la Constitución se establece que los ministros y viceministros no pueden ser candidatos a diputados.

El representante de Democracia Limpia aclaró que aunque Merino tiene permiso sin goce de sueldo para faltar a la oficina, este tuvo que haber renunciado completamente a su cargo tres meses antes de postularse como candidato a diputado.

“El hecho que él no esté llegando a su oficina no significa que a él se le haya retirado ese nombramiento. La Constitución es muy clara en el tema del desempeño. Si yo sigo teniendo ese cargo, yo voy a seguir desempeñando la función aunque yo no esté llegando a la oficina, eso exactamente es lo que ha pasado, de alguna forma se ha tratado de burlar a la Constitución. Tratando de presentar este permiso sin goce de sueldo se quiere alegar que él ya no está desempeñando esta función de viceministro”, expresó Lagenegger.

En caso que la demanda no proceda y Merino sea elegido diputado, Democracia Limpia está solicitando una medida cautelar para que el Tribunal Supremo Electoral se abstenga de darle la credencial y que la Asamblea Legislativa electa para el período 2018-2021 no le tome juramentación.

Langenegger explicó que se pretende evitar que el Órgano Ejecutivo influencie el Legislativo, que es el poder del estado que elige los magistrados de la Corte Suprema. De esta manera se está eliminando la posibilidad que exista un totalitarismo donde el presidente gobierne los otros dos órganos del estado.

“Ahora necesitamos que todos los partidos políticos entiendan que lo que ahora prima es la Constitución y que hay una ciudadanía vigilante que no les va a dejar seguir viéndonos la cara, bolseándonos y saliéndonos con la suya”, declaró Paul David Steiner.

Steiner dijo que el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho correctamente su trabajo al no evaluar bien a los candidatos inscritos. Asimismo, declaró que hay rumores de todo tipo con respecto al porqué Merino se postuló como candidato a diputado. Uno de ellos es que continúe bajo un nivel de fuero en caso que el FMLN pierda la presidencia en las elecciones del año 2019 y empiece a ser investigado por un delito. El otro consiste en que el Ejecutivo quiere influenciar los otros dos poderes del Estado o que simplemente es por un “compadrazgo” político, es decir, meter a los amigos en la planilla de candidatos a diputados.

Democracia Limpia sugiere a Merino que renuncie a la candidatura y que en su lugar el suplente tome la candidatura.