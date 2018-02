Nayib Bukele pedirá a Nicaragua que suspenda asilo a Funes

Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, señaló este jueves que una de sus propuestas, como candidato presidencial, es que el expresidente Mauricio Funes, condenado por enriquecimiento ilícito e investigado por otros delitos, regrese a El Salvador.

“Necesitamos tiempo para que el presidente Daniel Ortega reciba una carta de este servidor pidiéndole que le quite el asilo político al señor Funes Cartagena”, dijo Bukele.

Bukele realizó una visita a las instalaciones de la Universidad de El Salvador, seccional de Santa Ana, para llevar su propuesta de Nuevas Ideas a los ciudadanos de ese departamento.

“Cuando me expulsaron del FMLN, decían que me patrocinaba Mauricio Funes, hasta que Funes se destapó como loco y se puso a criticarme en redes sociales y se dieron cuenta que no. Si alguien tiene duda con lo que acabo de decir del asilo público, se las quito. Este servidor no está patrocinado por nadie”, aseguró Bukele.

Por otra parte, Bukele se refirió a la renuncia del actual concejal Mario Durán a participar por la reelección para un segundo período con el FMLN.

” Mario Durán, quien iba de segundo concejal, hoy renunció a su cargo por su dignidad. Ese es el tipo de político que queremos. Él fue el primero en renunciar y les aseguro que no va a ser el último”, indicó.

Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua, es investigado por la Fiscalía por peculado, malversación de fondos, tráfico de influencias durante su mandato.

Además, la Cámara Segunda de lo Civil declaró culpable al exmandatario de enriquecimiento ilícito ya que no pudo justificar $206,655.55 de su declaración patrimonial. El tribunal ha solicitado que se abra una investigación penal por dicho delito al exmandatario.

No obstante, el Ministerio Público ha solicitado que retribuya, además de la cantidad estipulada por el tribunal, $150,323.31. En total, el monto sería $356,983.86 correspondientes a la cantidad depositada en sus cuentas bancarias, ya que el ex mandatario no justificó su procedencia.