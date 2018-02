Nayib Bukele habla sobre inseguridad en El Salvador durante su visita a Israel

En entrevista con el periódico israelí Israel Hayom, el alcalde Nayib Bukele abordó temas relacionados con su aspiración a la presidencia de la República, la inseguridad que abate a los salvadoreños desde hace varios años y su impacto en la población e importancia de la prevención del delito.

Bukele habló la inseguridad y las pandillas, grupos delictivos que siembra lutor, dolor y muerte en El Salvador. También opinó sobre las medidas implementadas desde el 2015 que buscan un combate frontal de la delincuencia.

“En mi opinión, es como dar una aspirina a una persona que tiene un tumor en la cabeza; primero enviando a la policía, luego enviando al ejército, si consiguen encarcelarlos… Después de largas discusiones legales, la violencia vuelve y la rueda sigue girando”, dijo Bukele.

El edil capitalino agregó que si se construye una cancha de fútbol, si se instala una biblioteca, si se apoya una orquesta se le demuestra a la gente que una pandilla no es atractiva “y tal vez se está plantando una esperanza en ellos”.

Esta fue la apuesta tanto en el municipio de Nuevo Cuscatlán, donde inicio su vida política, como en la gestión de la ciudad capital. “Por supuesto que la violencia no terminará mañana, pero esto te da una opción para un futuro mejor “, consideró.

Sobre su pretensión de llegar a la presidencia de la República, Nayib Bukele destacó que sus intenciones son actuar conforme a las necesidades del país. “Sé que las probabilidades están en mi contra, pero no estoy en mi posición solo para quedarme en la silla; la comida no es mejor cuando eres alcalde, y también creo que la comida que comes como presidente probablemente no sea mucho más sabroso, así que no entiendo por qué se apegan a su silla si corrompen”.

El funcionario municipal salvadoreño también aprovechó el espacio e invitó a los jóvenes de Israel a que después de su servicio militar viajen a América para que puedan visitar El Salvador.

Bukele describió al país como un destino increíble, con el mejor café del mundo, y de admirable naturaleza. Subrayó que pese a la situación que vive el país muchos turistas lo visitan y se sienten seguros.

El periódico Israel Hayom es uno de los periódicos más leído en Israel por tercer año consecutivo, según las últimas encuestas sobre medios de comunicación israelí.

“Quiero que Dios me ayude, diciéndome que si no soy digno de ser presidente y si me voy a involucrar en este trabajo, será mejor que no gane. Quisiera ser recordado como alguien que ha tenido éxito en su trabajo y no como uno que falló en su misión. Pero incluso si no gano, todo estará bien”, afirmó.