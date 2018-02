Nayib Bukele: ARENA y el FMLN “se pueden ir despidiendo del gobierno”

El alcalde de San Salvador y dirigente del movimiento Nuevas Ideas, Nayib Bukele, aseguró este domingo que ARENA y el FMLN pueden irse despidiendo del gobierno en las elecciones 2019 y pidió a la población no votar por “corruptos” en los comicios del 4 de marzo próximo.

Bukele concentró a miles de personas en la ciudad de San Miguel, donde criticó fuertemente a la cúpula del partido de gobierno, a quienes acusó de tener un pacto con ARENA para “repartirse el pastel” y compartirse la presidencia de la República ya las principales alcaldía del país.

“ARENA y el otro ARENA (FMLN) se pueden ir despidiendo del gobierno. A los dos, en vaca, los vamos a sacar del gobierno”, dijo Bukele.

“En el 2019 les quitaremos el Ejecutivo y en 2021 les quitaremos todas las alcaldías”, reiteró Bukele ante los asistente al mitin político.

El edil capitalino pidió a los migueleños y residentes en otros municipio del Oriente del país, anular su voto en las próximas elecciones y evitar que ARENA y el FMLN acumulen dinero producto de la deuda política. Lo anterior, según Bukele, “quitaría la gasolina” a los principales partidos políticos para seguir haciendo campaña con dinero público que debería ser destinado para mejorar hospitales, la seguridad pública, educación y los programas sociales.

El dirigente de las Nuevas Ideas aseguró que de llegar al poder mantendrá excelente relaciones con los Estados Unidos, debido a que ese país concentra a más de tres millones de salvadoreños, por lo que insistió que en sus eventos no se quemarán banderas como lo hace el FMLN.

“Aquí no se queman banderas de Estados Unidos. No las quemamos porque no somos tontos. Tenemos tres millones de hermanos allá”, dijo el edil de San Salvador.

El movimiento Nuevas Ideas es cinco veces más grande que el partido izquierda y tres veces más grande que ARENA. Además, más grande que el resto de partidos políticos, dijo Bukele en la Perla de Oriente como se le conoce a San Miguel.

“Hasta aquí llegan los 20 años de ARENA y los 10 años del FMLN, porque no les vamos a dar un periodo más”, añadió el gobernante de la ciudad capital.

Las críticas de Bukele también se concentraron en el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y enfatizó que parece que nadie gobernara el país. “No parece que hay presidente”, afirmó el político salvadoreño.