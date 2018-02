Listado de excusas denegadas y aprobadas por TSE para integrar mesas electorales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) procesó 3,550 excusas presentadas para no integrar una Juntas Receptoras de Votos, de las cuales 219 no fueron aceptadas por no estar dentro de las causales que contempla el Código Electoral.

Durante las semanas anteriores, los ciudadanos llegaron a la institución para solicitar que se les excluyera del evento electoral por diferentes causas. La mayoría de los casos, las personas seleccionadas no saben leer ni escribir o tienen problemas de salud.

Por otra parte, los ciudadanos seleccionados -y que su petición de excusa fue rechazada- tienen la obligación de asistir al evento electoral. En caso contrario, el Tribunal ha señalado que habrá multas.

El Tribunal realizó su sorteo para elegir a 40,394 ciudadanos que conformarían las mesas electorales. El sorteo se realizó de forma aleatoria.

Los ciudadanos que deseen ver si su petición fue rechazada o aprobada, pueden consultar el sitio web: www.tse.gob.sv