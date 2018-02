GANA denunciará ante Fiscalía que prófugo Juan Samayoa hace campaña para Merino

El diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) por Santa Ana, Juan Carlos Mendoza Portillo, denunciará este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, está realizando campaña a favor del diputado José Francisco Merino López, del Partido de Concertación Nacional (PCN).

Según legislador de GANA, el prófugo de la justicia Juan Umaña Samayoa está detrás de una campaña para favorecer a Rigoberto Pinto, candidato alcalde del PNC, y a Francisco Merino, diputado que busca la reelección.

El diputado Mendoza presentó un audio en el que Juan Umaña Samayoa pide el voto para Pinto y para Merino, lo cual constituye acto de delictivo de complicidad tipificado en el Código Penal.

El exalcalde de Metapán apareció hace unos días en una videoconferencia difundida en una concentración de líderes comunales de Metapán. En el video se observa a Samayoa solicitar apoyo para Francisco Merino, quien está compitiendo por la reelección como diputado de Santa Ana por el Partido de Concertación Nacional (PCN).

“Siempre he sido muy apoyado por todo el concejo (de Metapán), pero en especial quiero darles el nombre de una persona que, después de Dios, ha sido el brazo más fuerte y el brazo derecho para que todo esto se haya logrado: es el diputado Francisco Merino”, dice Samayoa.

Samayoa, quien se encuentra prófugo de la justicia desde abril del año pasado, y cuya difusión roja no aparece en el sitio web de Interpol, relata en el video que cuando ganó la alcaldía de Metapán, en el año 2006, invitó al entonces diputado Ciro Cruz Zepeda para que buscara una curul por Santa Ana, pero que no aceptó.

“No me tuvo confianza y me mandaron al licenciado Merino. ¿Y quién cree que me mandó al licenciado Merino para Santa Ana?… Me lo mandó Dios, porque en 12 años que llevamos de ser compañeros no hemos tenido ni el más mínimo problema. Pero sí hemos tenido un apoyo rotundo de su persona y en todas las áreas que lo hemos buscado él nunca jamás se ha echado para atrás”.

Juan Samayoa se metió a la política a finales de los años noventa. Primero fue concejal de la alcaldía de Metapán por ARENA, pero luego abandonó ese partido. Para las elecciones municipales del 2006, Samayoa disputó la alcaldía cobijado por la bandera del PCN.

En 2011, el periódico digital El Faro reveló que Juan Samayoa era uno de los cabecillas del cártel de Texis, una organización de crimen organizado que opera en el occidente del país. Pese a esa publicación y a los tres informes policiales existentes, las autoridades no hicieron nada por judicializar el caso.

Juan Samayoa y Francisco Merino son viejos amigos. Los intereses políticos los unen. Merino es diputado por el PCN desde el año 2000 y Juan era alcalde de Metapán desde 2006.

En un primer momento representó el departamento de San Miguel. Pero, desde 2006, ocupa una curul por el departamento de Santa Ana. Ese mismo año, Juan Umaña Samayoa ganó su primer período como alcalde de Metapán.

El posicionamiento de Merino como diputado por Santa Ana se debe en gran parte al apoyo financiero y logístico de parte de personajes como el alcalde Umaña Samayoa, e incluso del empresario José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo. Ambos procesados por el delito de lavado de dinero.

En abril del año pasado, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Juan Samayoa, el diputado Merino salió a las calles a protestar y a respaldar a su amigo.

Aseguró que la Fiscalía se estaba equivocando, que su amigo era un hombre honrado y trabajador, que todo se trataba de una novela elaborada por algunos medios de comunicación.

“Soy diputado por el departamento de Santa Ana, correligionario de don Juan Umaña Samayoa, quien es el alcalde de Metapán y amigo con quien compartimos ideales por los cuales trabajamos y luchamos, y es en momentos de dificultades cuando mejor se expresan los sentimientos de solidaridad, por eso estoy en esta concentración”, expresó Merino.

Merino habló sobre la presunción de inocencia. Pidió que no se hicieran juicios anticipados o mediáticos para Juan Samayoa, pues este aún no había sido condenado en un tribunal de justicia.

Los lazos de amistad son muy fuertes. En una entrevista televisiva, transmitida en 2010, Juan Samayoa reconoció el trabajo de Francisco Merino en la Asamblea Legisla a favor del municipio de Metapán.

“Todo lo que hemos hecho en Metapán ha sido con el apoyo de nuestro diputado, el licenciado Francisco Merino, quien ha sido un hombre para nosotros muy importante, que de verdad vale la pena que esté en la política salvadoreña. “Creemos que es un hombre con mucha experiencia política, y se le ve la voluntad política que tiene para resolver los problemas del país”.