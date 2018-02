Alcalde d’Aubuisson: MOP no da permiso para iluminar bulevar Monseñor Romero

Roberto d’Aubuisson, alcalde de Santa Tecla, denunció este miércoles que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no ha otorgado el permiso para iluminar el bulevar Monseñor Romero.

“La iluminación de la Monseñor Romero es una tarea del MOP. He solicitado que se me permita iluminar esta vía y no se ha dado el permiso”, dijo el edil a través de cuenta oficial de Twitter.

La iluminación del bulevar es una de las principales demandas de los automovilistas que utilizan esa vía, debido a que existen varias denuncias de asaltos en la zona.

Los delincuentes aprovechan la falta de iluminación para realizar hechos delictivos.

Pese a que se ha realizado que se ha pedido que se ilumine esa vía, el MOP no ha dado respuesta favorable