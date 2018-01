TSE convoca a ciudadana que no sabe leer ni escribir para conformar mesa electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a Ana Esperanza Velásquez, residente del municipio de La Unión, para que sea parte de la Juntas Receptoras de Votos (JRV) para los comicios de diputados y alcaldes que se realizará el próximo 4 de marzo.

No obstante, Velásquez afirmó que no sabe leer ni escribir, por lo que considera que no puede formar parte de las mesas electorales. Ante la amenaza de ser multada por no atender el citatorio del Tribunal, la mujer ha visitado diferentes instituciones con la finalidad de encontrar una solución.

Al no obtener una respuesta, Velásquez se acercó este sábado a Mauricio Interiano, presidente de ARENA, durante la gira territorial de su partido “Podemos Ser Más” en el municipio de La Unión, para que su petición sea escuchada.

Interiano manifestó que el Tribunal debe darle seguimiento a estos casos para que sean resueltos a la brevedad posible y tener las Juntas Receptoras de Votos (JRV) conformadas para el 4 de marzo.

El Tribunal realizó su sorteo para elegir a 40,394 ciudadanos que conformarán las mesas electorales. El sorteo se realizó de forma aleatoria.