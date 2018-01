Supuesto altercado entre jefe de fracción de ARENA y diputada Escobar

La diputada Karla Hernández dijo que hubo un altercado entre el jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, con su colega Margarita Escobar. Supuestamente, según fuentes internas de ese grupo parlamentario, Romero le dijo “vieja ridícula” a Escobar.

La discusión ocurrió en la reunión de fracción del 16 de enero, donde se presume que Romero agredió verbalmente a Escobar.

Este incidente fue comunicado a la diputada Hernández, quien es presidenta de la comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa.

“Yo no estuve presente durante el incidente. Yo estaba en una entrevista. No le puedo dar detalles porque no los conozco”, aseguró Hernández al ser consultada sobre este caso.

Sin embargo, confirmó que el hecho sí ocurrió, pero serán las instancias del partido las que decidirán si Romero será sancionado o será absuelto de los supuestos insultos contra Escobar.

“Fui convocada, en mi calidad de presidenta de la comisión de la Mujer para analizar el caso. ¿Qué medidas se van a tomar?… eso lo decidirán las instancias del partido”, afirmó Hernández sobre la queja interpuesta ante las autoridades del partido.

La legisladora afirmó que este caso podría ser retomado por el Comisión de Ética del partido, la Comisión de Primera Instancia, la Comisión Política y hasta por el mismo Coena.