Rina Araujo, candidata a diputada del FMLN, ofrece mejorar los programas de salud

Rina Araujo, candidata a diputada del FMLN por La Libertad, afirma que de llegar a la Asamblea Legislativa trabajará por impulsar la reforma de salud que ejecuta el actual gobierno. Se describe como una mujer comprometida con la gente y con un gran deseo de servir a la población.

La aspirante a una curul en la Asamblea Legislativa, quien ha laborado por 12 años en el sector textil del país y desempeñado varios cargos dentro del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en el área de Medicina para el Trabajo, ha contribuido en la creación de procedimientos para que las empresas respeten las normas de salud y seguridad industrial en beneficio de los trabajadores.

¿Quién es Rina Araujo?

Soy médica de profesión y tengo algún tiempo trabajando en esta área profesional y política. Voy de candidata a diputada por el FMLN en la quinta posición en el departamento de La Libertad.

¿Cómo mezcla su profesión en salud y la política?

Inicié un proceso de incorporación política desde que tengo 15 años cuando aún estaba la guerra. Vengo de una familia que de alguna u otra manera tuvo una incorporación a la lucha. Mi madre era abogada y mi padre maestro, pertenecía a Andes 21 de Junio.

En esa época era estudiante de la Universidad Nacional y todos los estudiantes teníamos una conciencia diferente en cuanto a la pertenencia y convicción de los grupos políticos. Inicio en ese entonces, luego en 1989 me voy para Suecia exilada, mientras acá en El Salvador se daba la ofensiva del FMLN, y regreso en el 1995, cuando terminé mi carrera.

¿Por qué incorporarse al FMLN tras el exilio en Suecia?

Siempre he creído en el FMLN. Considero que es la propuesta más atinada para toda la población que somos vulnerables en este país. Las propuestas van encaminadas a la proyección social y eso me agrada y lo comparto.

¿Cómo decide lanzar una candidatura a diputada por La Libertad



Somos cinco candidatos en la propuesta del FMLN por el departamento de La Libertad. Está Calixto Mejía, Cristina Cornejo, Carlos Flores, Emma Julia Fabián y mi persona. El partido me llamó para postularme y yo siempre he mantenido un espíritu de servicio; por lo tanto, busco servir a la gente desde la Asamblea Legislativa.

¿Cuáles son los principales temas que impulsaría de llegar a la Asamblea Legislativa?

Desde el 2015 inicié a trabajar como concejal de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán y eso ha reafirmado mi compromiso con la población. He tenido la oportunidad de andar por todo el departamento y me he dado cuenta de todo lo que hace falta por trabajar en las comunidades.

En el tema de salud, que es mi área, es una necesidad que se mejoren los programas que ya están establecidos. El gobierno ha hecho una inversión gigante, muy fuerte en salud y programas sociales Se busca que El Salvador sea educado, productivo y seguro, pero yo le agregaría que sea saludable.

Tenemos que seguir impulsando una sociedad en la cual invirtamos en la salud de los niños. Tenemos varios años de no reportar muertes por niños contaminados con rotavirus y eso es el resultado de una vacunación efectiva a nivel nacional y una inversión de más de $3 millones.

La reforma de salud hay que seguir impulsándola. En 2009 el FMLN recibió 300 establecimientos de salud y ahora tenemos 871. El gobierno ha invertido en la contratación de más de 8,000 personas para que visiten las zonas más lejanas y llevar la salud hasta la casa de los ciudadanos.

Ahora tenemos aparatos para resonancia magnética. Se ha trabajado en siete hospitales que ahora tienen tomógrafos y equipo para ultrasonografía. Ahora tenemos un centro de radio terapias para paciente con cáncer. Vamos avanzando en estos temas y los seguiremos impulsando.

Impulsaré la aprobación de un préstamo de $100 millones para la construcción del nuevo hospital Rosales, el cual es una necesidad para el pueblo salvadoreño, pero no ha contado con los votos de oposición.

¿Los candidatos a diputados del FMLN siguen una plataforma legislativa única o cada quien tiene sus propuestas?

Como candidatos del FMLN tenemos una plataforma que creamos desde hace aproximadamente ocho meses. Se hizo en consulta ciudadana, con base a las necesidades de lo que la población necesita y hemos plasmado en un documento que estamos apoyando todos los candidatos.

La propuesta del FMLN es realista con la población. Quisiéramos prometer fortalecer el sistema de salud para hacer transplantes renales o de retina, pero eso sería irreal. Estamos luchando porque se haga un nuevo hospital Rosales y no contamos el apoyo de la oposición, menos tendríamos sus votos para impulsar estos procesos médicos.

¿Cuáles son esas ofertas electorales que incluye la plataforma del FMLN?

La plataforma se concentra en cuatro grandes rubros. El primer ramo está enfocado en la participación ciudadana y eso significa hacer un traslape e desarrollar una verdadera democracia.

Lo anterior conlleva una reforma constitucional para incorporar este tema y que cada proyecto público sea consultado con la gente.

Tenemos tres órganos del Estado; sin embargo, en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no son electos con el voto directo. Es importante que estos funcionarios sean elegidos por voluntad popular.

Además, se busca seguir haciendo transformaciones a través de la inversión económica y la inversión productiva; es decir, fortaleciendo la gestión de las micro y pequeñas empresas. Haciendo más ágil este tipo de inversión y que legalmente se establezca que estos negocios tengan el 25% del Presupuesto General de la Nación y no el 12% como está ahora.

Asimismo, la creación de empleos y mejorar la calidad de vida de la gente.

¿De qué forma puede aportar para que se haga realidad esa plataforma del FMLN?

Puedo contribuir generando consenso. La población está cansada de vernos a los partidos en un estira y encoje. Debemos de pensar con un enfoque de país y esto implica que las nuevas ideas deben aplicarse en beneficio para todos

En el país hay mucha sensibilidad y más cuando se trata del tema económico. Las personas no quieren doblegar la distribución de si mismo y la redistribución de los recursos hacia la mayoría. Mi objetivo es legislar para la mayoría de la población

Este país saldrá adelante en la medida que haya mayor equidad. Cualquiera que sea la plataforma del FMLN, para cumplirse, debe llevar mucho consenso y mucho entendimiento con el resto de fuerzas políticas.

¿Por qué un ciudadano residente en la Libertad debería emitir su voto por Rina Araujo?

Soy una mujer que tengo mucha capacidad para entregarle a mi país. Tengo una gran sensibilidad humana. Soy un nuevo rostro. Soy una mujer comprometida con las mujeres y con los jóvenes.

En las próximas elecciones, ¿se debe votar por rostro o por bandera?

Nosotros como FMLN somos muy disciplinados y eso debe respetarse. El lineamiento que nosotros llevamos es que se vote por los primeros cinco candidatos a diputados, porque necesitamos que la balanza en la Asamblea Legislativa sea a favor del FMLN.

En la actual administración presidencial hemos visto un obstáculo persistente de los compañeros de la oposición, quienes han impedido que muchos de los programas sociales se ejecuten.

Más que votar por rostro o por bandera, la necesidad es que se aumente el número de diputados en la Asamblea Legislativa y en esa función nosotros solicitamos el voto por estas cinco personas.

La gente puede votar por rostro o bandera, por las dos opciones, pero sí necesitamos el voto para el FMLN.