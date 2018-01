Milagro Navas: Hay candidatos que prometen “pajaritos preñados”

La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, criticó este lunes a sus contendientes para las elecciones del 4 de marzo por prometer cosas que no van a poder cumplir y deshacer todo el trabajo que ella ha hecho en beneficio de los habitantes y del desarrollo del municipio.

“Hay candidatos que vienen a prometer cosas que no pueden cumplir y quieren quitar el trabajo que hemos realizado, prometiendo pajaritos preñados”, dijo en la entrevista matutina de Radiocadena Sonora.

“No es lo mismo administrar la alcaldía que andar hablando”, aseguró. Y añadió: “Yo no me voy a meter en problemas que no podamos hacer”.

Navas habló de su propuesta municipal en caso de continuar al frente de la alcaldía con el onceavo periodo, en la cual destaca el proyecto de Ciudad Digital, el Palacio del Arte y la creación de espacios para apoyar a los micro y pequeños empresarios, proyectos que habría retomado de la propuesta de Luis Rodríguez, aspirante a la comuna de Antiguo Cuscatlán por la coalición FMLN-CD.