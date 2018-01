Embajadora de EE.UU: Es lamentable escuchar “yankees go home”

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, calificó de lamentable los ataques de algunos sectores del FMLN contra la nación que representa y quienes reiteran en eventos partidarios la frase “yankees go home” (Yankees vayánse a casa).

“Es lamentable cuando escuchamos “yankees go home” y otras cosas, que no quieren que nosotros estemos en este país y cuando escuchamos eso, una parte de nosotros estamos por no escucharlo porque estamos con el 25% de los salvadoreños viviendo en los Estados Unidos y obviamente nuestra embajada más grande de este país y estamos invirtiendo tanto dinero. Además de eso, tenemos una relación familiar y escuchar eso es lamentable”, dijo la diplomática en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

La funcionaria estadounidense aseguró su gobierno busca contribuir al desarrollo de El Salvador, respetando sus procesos internos y el rumbo que los salvadoreños deseen dar al país; sin embargo, reconocen que las críticas de militantes del FMLN no representan a la mayoría de ciudadanos.

“Desde nuestra perspectiva pensamos que eso no representa la mayoría de salvadoreños en este país y afuera. Nosotros vemos que la mayoría de salvadoreños quieren una buena relación con Estados Unidos”, reiteró la diplomática.

Finalmente, Manes enfatizó que Estados Unidos mantiene buenas relaciones diplomáticas con El Salvador a pesar de los ataques de algunos sectores, pero añadió que el país debe continuar en su lucha contra la corrupción.