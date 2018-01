Diario 1 rectifica sobre fotografía de Cristina López y Enrique Rais

El pasado 5 de enero, Diario 1 publicó una nota titulada Golpe a Fiscalía con maniobra de Rais promovida por diputada Cristina López, donde se relata cómo Enrique Rais habría utilizado a la diputada del PCN, Cristina López, para que mediante una maniobra legislativa resolviera algunos de los cuestionamientos legales que la Fiscalía General de la República (FGR) ha hecho en un tribunal donde el empresario ha sido acusado por delitos de corrupción.

En esa nota, elaborada con base a documentos, se detalla que el 1 de noviembre de 2017, la diputada Cristina López presentó una pieza de correspondencia mediante la cual solicitó una interpretación auténtica al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.

En la pieza de correspondencia, firmada por la legisladora del PCN, se argumentó que actualmente ese artículo establece que las intervenciones telefónicas deben ser destruidas seis meses después de haberse efectuado; transcurrido ese tiempo, ya no pueden ser utilizadas para ninguna finalidad.

Enrique Rais fue capturado en agosto de 2016 por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. La Fiscalía lo acusó de haber comprado funcionarios del Estado para atacar a sus enemigos: dos canadienses con quienes se disputa el relleno sanitario MIDES y otras personas de ese entorno.

El exfiscal Luis Martínez fue uno de sus aliados. También, según la Fiscalía, compró a un juez y a empleados del Instituto de Medicina Legal. Algunas de las pruebas presentadas por los fiscales son unos audios donde se escucha a Enrique Rais dar indicaciones a sus abogados, vía telefónica, para comprar a los funcionarios.

En la audiencia inicial, los abogados de Rais esgrimieron que las intervenciones habían sido realizadas hacía más de seis meses y que por lo tanto no tenían ninguna validez. Pero los fiscales refutaron esa posición. Es por eso que Rais habría acudido a la diputada del PCN para que se realizara una interpretación auténtica de ese artículo de Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Con eso pretende desvanecer las pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra.

En la nota, donde Diario 1 detalla la maniobra que Enrique Rais habría hecho a través de la diputada Cristina López, se publicó una fotografía donde la legisladora está junto al empresario. Sin embargo, minutos después de haberse publicado, la diputada aclaró, en su cuenta oficial de Twitter, que la fotografía era un montaje. Incluso, presentó pruebas. Inmediatamente Diario 1 inició un proceso de verificación.

Este periódico recibió esa fotografía de una fuente. El error fue no haber hecho los filtros necesarios para constatar que la fotografía era auténtica.

Abajo de la fotografía se escribió que el fotoarte es autoría de Diario1. Eso se estableció de esa manera porque este periódico le agregó, a la fotografía compartida por la fuente, dos banderas: una del PCN y otra de MIDES. Pero solo eso. Nada más.

Más allá del error de este periódico, de no hacer los filtros necesarios para constatar la autenticidad de la fotografía, el texto fue elaborado con base a documentos oficiales que en ningún momento fueron cuestionados por la diputada Cristina López. La legisladora no refutó el contenido del texto.

En una entrevista con La Prensa Gráfica, Cristina López aseguró que esa pieza de correspondencia la presentó porque se lo pidió el secretario departamental del PCN, Ramón Kury. No obstante, la diputada no ha dado más detalles. Su defensa ha sido que todo se trata de un ataque político. Pero, de momento, no ha negado su participación en esa maniobra legislativa.