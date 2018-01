Candidata a diputada por partido verde que tiene una propuesta verde

Ivonne Hernández es uno de los rostros nuevos de la política salvadoreña. A sus 35 años es una joven profesional graduada de la Universidad Centroamericana (UCA) de la licenciatura de Comunicación Social.

En la actualidad, Ivonne Hernández es la mujer que lidera la iniciativa Casa Roly El Salvador que se estableció como “el único proyecto en el país especialista en defensa y rescate de grandes cantidades de animales que padecen severas situaciones de maltrato donde el agresor son las autoridades o personas de la sociedad”.

Hernández buscará una diputación por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en las próximas elecciones para establecer en la Asamblea Legislativa la denominada “agenda verde”, que buscará impulsarla como una alternativa de desarrollo autosostenible.

¿Quién es Ivonne Hernández?

Desde los 16 entro a la universidad, comencé a estudiar Comunicaciones en la UCA, y en todo ese tiempo que estuve estudiando mi carrera empecé a descubrir una gran vocación por servir, por transformar nuestras realidades. Y como joven comenzo a involucrarme en movimientos a favor de las mujeres y de los jóvenes.

Me gradúo de mi licenciatura y paralelo a esto comienzo a hacer unos emprendimientos con mi familia que generaron apertura de empleos. Mi familia siempre ha sido emprendedora, yo me sumo a eso. Y poco después, creo una obra que se llama Casa Roly El Salvador, a raíz de la amplia necesidad que hay en el país de contar con una organización que velara por los salvadoreños que aman a los animales y que se ven violentados sus derechos, por la marginación y discriminación, hacia la fauna y medio ambiente.

Entonces, esa sensibilidad con los animales me lleva a crear una obra que hoy en día sostiene tres proyectos para protección de perros, caballos, gatos; y en el caso de los equinos nos ha puesto muy en alto a nivel centroamericano porque somos el único proyecto que protege a esta especie en la región. Después de nosotros no hay un refugio, más que en Argentina. Y este tema surge para atender ese problema que había de la trata de carne de caballo y rastros clandestinos.

¿Por qué el Partido Demócrata Cristiano (PDC)?

A la par del PDC varios partidos me invitaron desde el 2014 para acá. Tuvimos varias pláticas y acercamientos con varios partidos, pero en mi caso yo tenía una serie de requisitos que yo quería y me puse mucho con Dios, a tomarlas como filtros.

Yo quería incorporarme a un partido que me permitiera una apertura de trabajo y que permitiera que mi voz siguiera siendo limpia. Una voz que tiene una identidad propia. Y eso para mí es importante, porque no me gustaría ser eco de otros.

Yo no sería Ivonne Hernández si no me manejara por mis valores éticos, cristianos y morales, si todo eso queda anulado no sería yo. Entonces mi búsqueda de un instituto político era encontrar eso.

El PDC no me contribuye con recursos ni gestión, pero me permite trabajar por mis ideales, me permite trabajar con nuevos salvadoreños por una nueva visión de país.

¿Por qué a la Asamblea Legislativa y no a otro cargo político?

Muchos de los temas a los que me debo están necesitando el apoyo estrictamente de la Asamblea. Por ejemplo, la Ley de Protección y Promoción de Animales de Compañía; sin un ente de cohesión con las otras dependencias del Estado es imposible que se cumpla.

Si yo me incorporo en el Ministerio de Medio Ambiente o a la Policía la posibilidad de contribuir a motivar a hacer cumplir la ley es menos. La Asamblea Legislativa es el espacio idóneo, de donde se forman, de dónde hay representatividad para hacer cumplir una ley y exigir a un ministro que rinda informes y haga cumplir la ley.

¿Cuáles son los temas que conforman su plataforma como candidata a diputada?



La plataforma va muy diseñada en agenda verde. Tratando los temas de medio ambiente y de fauna, se pueden resolver los problemas de desempleo, de economía, de pobreza, de inseguridad, e incluso se puede contribuir a temas de salud pública y desarrollo autosostenible.

¿Cómo todos esos factores van a ser beneficiados con la agenda verde?

Si empezamos a invertir en proyectos, a trabajar en equipo, en temas de reforestación, de purificación de aguas, desechos sólidos y reciclaje, educación ambiental y animal, nos traería inversión extranjera, generación de empleos, emprendimientos y mejoraría el turismo. Lo que se traduce en mejores oportunidades de vida para los salvadoreños.

¿Cuál cree que es el mayor problema para que el país no tenga estas mejores oportunidades de vida?

Hay muchos, pero lo puedo resumir en uno que es la falta de voluntad política. El partidismo impide, dentro de la Asamblea Legislativa, la toma de decisiones efectiva, impide un desarrollo genuino, impide una lucha por una causa que necesita el pueblo salvadoreño sino por intereses a conveniencia.

¿En qué se tienen que fijar los salvadoreños en las próximas elecciones legislativas?

Tienen que abrir bien sus ojos y oídos. Si llevamos a los puestos de gobierno a gente con espíritu de servicio, a gente con obras atrás de ellos previo a la política. Tú te vas a dar cuenta en qué clase de servidor público se va a convertir.

Es importante que en la Asamblea Legislativa haya gente preparada, pero también gente que tenga un legado atrás que ha servido a otros