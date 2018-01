Bukele sugiere políticos que estuvieron en acto “Yankees Go Home” devuelvan visas

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que “sería interesante que los políticos que se fueron a parar al escenario que decía ´Yankees Go Home´ fueran coherentes y devolvieran sus visas de Estados Unidos”.

Bukele, quien también sugirió a los políticos del FMLN “dejar de mentirle a nuestra diáspora en sus giras por Estados Unidos”, preguntó si la cúpula del FMLN “se volvió loca o es un plan para entregar el poder a ARENA”.

Según el jefe edilicio, quien ha expresado su intención de buscar la candidatura presidencial en 2019, la dirigencia del FMLN arenga a su militancia con discursos de “Yankees Go Home” sin pensar en las repercusiones que podría tener a los compatriotas que viven en Estados Unidos y a la economía de millones de salvadoreños.

Este martes, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, calificó de lamentable los ataques de sectores del FMLN contra su país. “Es lamentable cuando escuchamos “yankees go home” y otras cosas, que no quieren que nosotros estemos en este país y cuando escuchamos eso, una parte de nosotros estamos por no escucharlo porque estamos con el 25% de los salvadoreños viviendo en los Estados Unidos y obviamente nuestra embajada más grande de este país y estamos invirtiendo tanto dinero”.

En diciembre pasado, en un evento donde participaron estudiantes universitarios y algunos dirigentes del FMLN, entre ellos Gerson Martínez, se colocó una pancarta en la que se leía la consigna “Yankees Go Home” (Yankees váyanse a su casa).

Una lluvia de críticas surgió en las redes sociales en contra del FMLN, sobre todo porque muchos salvadoreños que residen en los Estados Unidos están a la espera que el gobierno del presidente Donald Trump amplíe el Estatus de Protección Temporal (TPS).