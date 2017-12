La doble moral del expresidente Mauricio Funes

Mauricio Funes dejó la presidencia de la República y se convirtió en un tuitero desenfrenado. Desde hace un año está refugiado en Nicaragua. No quiere regresar al país porque, según él, es un perseguido político (cuando es su propio partido en el poder, el FMLN, es el que lo protege), pero lo que en realidad Mauricio Funes no quiere es presentarse ante la justicia porque ya fue encontrado culpable de enriquecimiento ilícito.

Desde Nicaragua, Funes ataca a quienes considera sus enemigos. Pero muchos usuarios de Twitter lo critican porque el expresidente pasa escribiendo sobre corruptos, pero él mismo fue condenado recientemente por enriquecimiento ilícito. Además está siendo investigado penalmente por delitos de corrupción.

Los usuarios también consideran a Funes una persona de doble moral. Hace unos días, por ejemplo, circuló una fotografía donde se veía al exmandatario saliendo de una tienda de almacenes Simán, en Nicaragua, donde había realizado compras. Esto a pesar que en su Twitter se la pasa criticando a la familia Simán.

En otras publicaciones, donde Funes se refiere a algunas personas como corruptas, algunos usuarios lo han criticado. Le hacen ver como alguien que ha sido condenado por corrupción, y que no quiere regresar al país para enfrentar la justicia, señale a otros como corruptos.

“Con qué cara venís vos corrupto-ladrón a señalar un delito. Esa estrategia de señalar a otros para que se olviden de vos ya la tenés bien gastada. Mejor aceptá el hecho de que tu vida quedó manchada para siempre”, le escribió un usuario.

Wilfredo Perdomo, otro tuitero, le contestó: “No sea tan metido don Funes, viva su vida de exiliado en Nicaragua y no se meta en las cosas de este país, que ni valor de enfrentar la justicia tiene. La misma arma que ocupó con los de Arena, ahora que se trata de usted piensa que no sirve…. que le dé vergüenza”.

David Sánchez, otro usuario de Twitter, lo cuestionó: “¿Y vos no sos ladrón Mauricio?”. Además le hizo ver sus escasas críticas a Alba Petróleos, administrado por políticos del FMLN, partido que le ayudó a asilarse en Nicaragua.

“Ah, no jodás. Como las empresas Alba (constituidas con dinero público) tan solventes que están que por eso no deben miles y miles de dólares. Y por eso tu partiducho no está va de joder que quiere que ARENA le apruebe más préstamos”.

Funes vive en Nicaragua. No quiere regresar a El Salvador para enfrentar la justicia. Prefiere vivir refugiado en otro país y ser un tuitero obsesivo.

Para muchos usuarios de redes sociales, el exmandatario es una vergüenza para el FMLN, partido que le ayudó a huir del país para evitar que fuera encarcelado y eso le afectara en las elecciones al partido de izquierda.

Huye a Nicaragua

Mauricio Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde septiembre del año pasado. Su salida del país coincidió con una serie de allanamientos que dirigió la Fiscalía General en varias de sus residencias. Los fiscales comenzaron a investigar al exmandatario por delitos de corrupción.

Cuando los fiscales irrumpieron en las viviendas de Funes, este ya no estaba en el país. Se había refugiado en Nicaragua. En un primer momento negó estar asilado. Dijo que estaba cumpliendo un contrato de trabajo. Las cosas no andaban bien. Las sospechas crecían.

Días antes, el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro cuestionaba en El Imparcial al gobierno de Daniel Ortega por proteger a señalados por corrupción: Chamorro se había encontrado con Funes en un supermercado; para su sorpresa, observó que dos agentes de seguridad del gobierno de Nicaragua custodiaban al exmandatario salvadoreño.

Funes siguió negando su asilo. Pero días después, el Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, publicó un documento donde el gobierno de Ortega le otorgaba asilo político a Mauricio Funes. Más tarde, altos dirigentes del FMLN reconocieron que ellos mismos le habían aconsejado irse del país. Fue entonces que Funes ya no pudo negar su condición de asilado.

Hallazgos durante allanamientos

En El Salvador las cosas estaban movidas: había un terremoto político. Funes había sido quien, dos años antes, acusó de haber cerrado una red de corrupción al expresidente Francisco Flores. Ahora era él quien estaba siendo cuestionado por una cadena de irregularidades.

El 19 de agosto de 2016, la Fiscalía allanó la de la vivienda número 76 de la calle Xochiquetzal en Urbanización Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, fueron encontradas al menos 80 armas, la mayoría de las armas serían de colección.

Además, los allanamientos de la Fiscalía se habían mediatizado: los fiscales filtraron fotografías en redes sociales donde se evidenciaban las condiciones suntuosas en las que residía Funes. Entre los objetos encontrados en la vivienda estaban pinturas valoradas en más de $43,000. También hallaron 74 pares de zapatos valorados entre $800 y $2,000 cada par. Todo eso era revelador.

Otro de los hallazgos fue un documento sobre un préstamo por $700,000, que, según la Fiscalía, el expresidente Funes otorgó al empresario Miguel Menéndez. Las contradicciones se agudizaban: el salario de un presidente de la República no alcanza para ese tipo de lujos.

El secretario general del FMLN, Medardo González, trató de detener la avalancha de críticas hacia su partido y reconoció que Funes mantenía una vida de lujos. Sin embargo, negó que dichos privilegios estuvieran acorde con la filosofía de su partido. Otra vez, el FMLN se alejaba de Funes.

Relojes y otros lujos

La revista Factum publicó, en febrero del 2016, que cuando Funes aún era presidente de El Salvador gastó 10 mil 041 dólares en solo dos días en la tienda Ferragamo de Bal Harbour, Miami, Estados Unidos. “Esto correspondía a entre 6 y 10 zapatos, dependiendo del costo por cada par, que, según el catálogo online, va de los 695 a los 1 mil 900 dólares”.

“Salvatore Ferragamo es una marca chip de zapatos, vestidos y accesorio, fundada en los años 20 por un zapatero de Florencia, Italia. Para 1934, la empresa se había mudado a California, desde done no paró de expandirse y terminó de convertirse en favorita de luminarias del cine como Marilyn Monroe”, agrega la publicación de Factum.

Diario1, por su parte, articuló en una nota periodística una serie de fotografías del expresidente Funes donde este aparecía, en distintos escenarios, con diferentes relojes de lujo. La colección de relojes tendría un valor total de $181,250.

Entre otras cosas, Elfaro.net publicó una investigación donde exponía una cadena de favores realizados durante la administración de Funes. Uno de los favorecidos era Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, hombre de confianza del exmandatario, quien, por otra parte, en un video revelado por Diario1, se observa donde le entrega un paquete al exfiscal Luis Martínez, que, se presume, es dinero. El Faro también publicó que Mauricio Funes realizó más de 80 viajes durante su presidencia, algunos los hizo en aviones privados y están catalogados como de turismo.

Asimismo, en febrero de 2017 circuló en redes sociales una fotografía en la que se observa a Mauricio Funes en un jeep mientras el empresario Enrique Rais lo graba con un teléfono móvil. Algunos dicen que ese vehículo se lo obsequió el ahora prófugo de la justicia al expresidente como parte de las dádivas que este recibía.

Funes condenado

A finales del pasado mes de noviembre, la Cámara Segunda de lo Civil declaró culpable de enriquecimiento ilícito al expresidente Mauricio Funes y a su hijo Diego Funes Cañas por no justificar $419,145.09.

De acuerdo con la resolución, Funes no pudo justificar $206,665.55, mientras que su hijo Diego Funes no demostró el origen lícito de $212,484.54.

La Cámara también certificó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación penal por enriquecimiento ilícito. Además, Funes fue inhabilitado por diez años para ejercer algún cargo público.