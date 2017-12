Dagoberto Gutiérrez: El Salvador no tiene gobierno

El analista político, Dagoberto Gutiérrez, aseguró que la gestión del presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, sigue sin rumbo a tres años en el Ejecutivo y afirmó que es el partido ARENA quien tiene la llave del gobierno.

Gutiérrez afirmó, en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), que los tricolores tienen los votos necesarios para paralizar o hacer avanzar al gobierno; es decir, el FMLN no tiene correlación de fuerzas para genera gobernabilidad.

“En este momento, en este país, no hay gobierno. No hay gobierno. ¿A qué me refiero?…el gobierno es una fuerza que administra poder del Estado, y esa es la diferencia entre el Estado y un gobierno. Un Estado en el conjunto de aparatos políticos, con permanencia, con objetivos expresados en la Constitución, que contiene las reglas del juego, a sabiendas que el juego no está contenido en la Constitución sino en la sociedad. El gobierno administra ese poder, esto quiere decir, que ese equipo humano que se cambia terminado un grupo de años después, requiere de un producto, de una serie de puntos anotados en un papel, un programa, este gobierno no tiene programa, sencillamente, y no es un problema intelectual, es un problema de correlación de fuerzas”

El analista calificó como una “tragedia” el que el gobierno tenga las manos atadas y no sean los y no haya realizado cambios sociales importantes y sigan manteniendo el modelo económico y neoliberal heredado por el partido ARENA.