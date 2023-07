VIDEO | Conductor de bus atentó contra empleado de FOVIAL

El conductor de un autobús interdepartamental fue ubicado y sancionado por autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT), por haber atentado contra la integridad de un trabajador del Fondo de Conservación Vial de El Salvador (FOVIAL).

En redes sociales circuló un video, en el que el trabajador de dicha institución denunciaba que el conductor del autobús que iba rumbo a San Salvador, irrespetó las señales de trabajos en la zona y lo obligo a tirarse a la orilla de la calle para no ser atropellado.

“Casi me mata, si no me tiro me pega y me pasa las llantas de atrás”, dijo el elementos de FOVIAL en el video.

Luego de varios segundos de la grabación, el trabajador empezó a llorar a causa de una crisis nerviosa, ya que aseguró que nunca le había sucedido un percance así.

“Cuando nos miren bajen la velocidad, andamos trabajando, para eso están las señales… Varios de esos buses nos han pasado casi llevando, si no me tiro me matan”, agregó entre lágrimas.

El hecho habría ocurrido ayer, jueves, 20 de julio. Fue este viernes que las autoridades indicaron que el conductor responsable fue sancionado por la falta TO101: no respetar señales del personal autorizado que se encuentre realizando trabajos en la vía pública.