VIDEO | Captan a mujer estafando en Santa Tecla

Este viernes 13 de enero se hizo viral a través de las redes sociales una denuncia ciudadana mediante un video donde se observa a una mujer entrando a un negocio, la cual se dispuso a estafar a la cajera. El hecho ocurrió en el municipio de Santa Tecla.

Según relatos en el clip, la mujer pidió tres jugos, de sabores específicos, pagó con un billete de $10 y la persona que la atendía le dio primero monedas y luego le dio el resto en billetes, pero ella se guardó un billete de $10.

“Luego guardar el billete de $10, me dice que ya no quería los jugos porque no eran del sabor que buscaba”, se relata en el video.

Por el momento, se desconoce la identidad de la mujer.