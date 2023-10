Salvadoreños podrán observar este sábado el eclipse solar anular de 2023

Este próximo sábado 14 de octubre de 2023 tendrá lugar un eclipse solar anular, el cual cruzará Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, por lo que será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Centroamérica y Sudamérica.

¿Qué es un eclipse solar anular?

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra, pero en su punto más lejano desde la Tierra.

“En este caso, como la Luna está más lejos de la Tierra, parece más pequeña. No bloquea la vista completa del Sol. Cuando la Luna esté frente al Sol, se verá como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande. Esto crea lo que parece un anillo alrededor de la Luna”, explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida como NASA.

A qué hora será visible en El Salvador

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el eclipse solar anular se podrá observar en territorio salvadoreño en un 83%, esto si el cielo está despejado.

El eclipse tendrá una duración de aproximadamente 3 horas. En Santa Ana podrá verse aproximadamente a las 11:39 a.m, en San Salvador a las 11:41 a.m y en San Miguel a las 11:43 a.m.

“La oscuridad o ausencia de luz no será completa, a diferencia del eclipse total de sol que se observó en El Salvador el 11 de julio de 1991”, detalló el MARN en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).

Los expertos recomiendan el uso de gafas certificadas y el uso de métodos indirectos como observar el reflejo del sol en una superficie reflectante como agua o con un espejo proyectar el reflejo del sol hacia una pared.