FOTOS | Joven fue brutalmente golpeado durante juego en canchas de Villa Tuscania

El pasado viernes 17 de febrero, a eso de las 10:00 de la noche, un joven identificado como Christian fue brutalmente golpeado por un grupo de jóvenes durante un partido amistoso en las canchas de futbol de Villa Tuscania, La Libertad.

Según denunció públicamente su novia Francela Marinero Pineda, a través de su cuenta de Twitter, dicho encuentro de fútbol ya había iniciado mal debido a que un grupo de jóvenes invitado por otro muchacho se portaron de manera “irrespetuosa y mal intencionada”, debido a que golpeaban a otros jugadores desde el principio del partido.

Quiero hacer una denuncia pública, el día de ayer 17 de febrero a las 10:00pm Mi novio fue golpeado brutalmente por personas inhumanas y violentas y de alta peligrosidad. El alternado surgió en las canchas de vías de TUSCANIA, Siguiente — Francela Marinero Pineda (@FMarinero) February 19, 2023

Sin embargo, continuaron con el partido diciendo que “solo era un juego, que siguieran normal y que se tranquilizaran”.

Pasaron alrededor de 15 minutos cuando el problema se agravó. Uno de los jugadores que era invitado le cometió una falta a Christian, y le dijo que se tranquilizara, pero el joven se abalanzó contra él y le empezó a golpear el rostro.

Segundos después los amigos de este sujeto llegaron a respaldarlo y fueron todos contra Christian.

De acuerdo a la denuncia de Marinero Pineda, hubo un joven en particular identificado como Diego Marcelo Oviedo Ávalos que golpeó de manera más violenta y salvaje a Christian.

Marinero Pineda tuvo que intervenir en la pelea para tratar de separar a su novio de entre todos los jóvenes que lo golpeaban, pero la novia de Oviedo Ávalos la insultó y la agredió verbalmente.

La joven fue identificada como María José García.

“Ella impulsaba al novio a seguir golpeando. Los amigos de mi novio me cubrieron para yo sacar a Christian porque esta tipa María José García quería golpearme, y yo solo le dije ‘yo no me rebajo peleando’ y seguí caminando hacia el carro para llevarme a Christian al Hospital”, escribió Marinero Pineda.

De acuerdo a la información que proporcionó Marinero Pineda, los vigilantes de la residencial no evitaron el altercado. En cuanto a las autoridades, la joven indicó que ya interpuso las denuncias pertinentes a la policía.

En cuanto al estado de salud de Christian, su novia explicó que él presentó fracturas en una mano, además un traumatismo craneoencefálico debido a que le rompieron la frente y le fracturaron la nariz.