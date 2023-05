Fiscalía apela orden de libertad del padre de “La Michy”, expareja de Funes

La Fiscalía General de la República (FGR), comunicó en horas de la tarde de este jueves que ha presentado un recurso de apelación ante la orden de libertad en favor de Juan Carlos Guzmán Berdugo, padre de Ada Mitchell Guzmán, alias “La Michy”, expareja del Mauricio Funes.

Fue el pasado 20 de mayo que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, decretó cambiar la prisión provisional por medidas alternas a la detención, ya que según el periódico La Prensa Gráfica fuentes judiciales vinculadas al caso confirmaron que esto ocurre debido a que el pasado 19 de mayo Guzmán Berdugo cumplió los dos años en detención provisional, plazo máximo que el Código Procesal Penal establece que una persona puede permanecer detenida provisionalmente mientras no haya recibido una condena.

Sin embargo, la Fiscalía detalló que el recurso de apelación contra la orden de libertad de Berdugo es porque “existe un alto riesgo de fuga del imputado”.

Ante este hecho, será la Cámara Primera de lo Penal la que determinará si concede o no la libertad de Guzmán Berdugo.

Con relación a este caso, el expresidente Mauricio Funes aclaró en su cuenta de Twitter que no tiene ninguna relación con el acusado, ya que según el exfuncionario, no está casado con “La Michy”, y “en Nicaragua cada quien ha hecho su vida por separado”.

No entiendo el morbo que la prensa le sigue imprimiendo al proceso que enfrento.

El imputado Juan Carlos Guzmán no es mi suegro.

Es el papá de la que fue mi pareja.

No estoy casado con ella y en Nicaragua cada quien ha hecho su vida por separado.

— Mauricio Funes (@FunesCartagena) May 25, 2023