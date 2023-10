Este es el procedimiento para observar el eclipse de este sábado

Este sábado 14 de octubre ocurrirá un eclipse solar anular, que se podrá observar en diversas partes de Estados Unidos, México y algunos países de Centroamérica y Sudamérica.

LEER MÁS: Así será el eclipse solar del 14 de octubre

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), detalló los procedimientos de dos métodos para poder observar dicho fenómeno astronómico, para uno se utilizarán materiales como papel blanco, espejo del tamaño del papel, una moneda de cinco centavos, lápiz, tijeras y cinta adhesiva.

En el papel se dibujará un círculo con la moneda, se recortará y el papel se colocará sobre el espejo, dejando el círculo recortado en el centro. Posteriormente, debe buscarse una pared a la cual no le de el sol directamente y se debe sostener el espejo de manera que proyecte la imagen del eclipse en la pared.

Para el otro, se puede llenar un huacal con agua hasta la mitad, colocarlo en un lugar donde se pueda reflejar el sol, lejos de obstáculos. Luego de eso, solo queda observar el reflejo del sol en el agua.

El eclipse tendrá una duración de aproximadamente 3 horas. En Santa Ana podrá verse aproximadamente a las 11:39 a.m, en San Salvador a las 11:41 a.m y en San Miguel a las 11:43 a.m.