Conductor de tráiler que ocasionó fatal accidente en Los Próceres queda en libertad

Un aparatoso accidente de tránsito provocado por una rastra se registró el pasado martes 16 de marzo, sobre el bulevar Los Próceres, en San Salvador.

El trágico hecho dejó dos personas muertas, al menos una veintena de lesionados y mas de 30 vehículos afectados.

A raíz de esto, el conductor responsable de la rastra, identificado como Carlos Portillo, fue detenido por las autoridades en vías de investigación.

Tras varios días de su captura, fue ayer viernes 17 de marzo, que Portillo recuperó su libertad y expresó sus declaraciones relacionadas al caso.

Pido que me perdonen (…) quiero que me entiendan, que fue una falla mecánica. Fue algo lamentable pero es algo que no quise hacer”, dijo Portillo.

Además, el conductor de la rastra también pidió disculpas a las familias de las personas fallecidas, y afirmó que ahora “toca seguir adelante y que todos sigamos bien”.

En una grabación publicada en la red social TikTok se puede apreciar el momento en el que Portillo se reúne con sus familiares quienes entre lágrimas lo reciben y le muestran su fundamental apoyo.

La detección de Portillo generó polémica en las redes ya que según el Art. 36 de la ley del Fondo Para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), la Policía deberá abstenerse de detener a un conductor que haya provocado un accidente si éste se queda en el lugar de los hechos.

Por ello, muchos internautas mostraron su apoyo hacia el conductor a través de mensajes y publicaciones en redes.

Con relación a este hecho las autoridades aún se encuentran en vías de investigación para determinar el causante del accidente, que hasta el momento, se le atribuye a una sobrecarga del tráiler.

Video: cortesía