Adaptan contenido bíblico para personas ciegas y con discapacidad visual

Como parte de su continuo esfuerzo por proveer educación bíblica a todas las personas, una organización mundial de ministros voluntarios ha logrado grandes avances en ayudar a los ciegos y discapacitados visuales, reveló el Departamento de Información Pública de los Testigos de Jehová a través de un comunicado.

A nivel mundial, unos 43 millones de personas son ciegas y 295 millones de personas tienen deficiencias visuales entre moderadas a graves, según un informe del Atlas de la Visión de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. “Para darle la importancia que merece a esta comunidad tan grande, todos los años se celebra el Día Mundial de la Visión, en octubre, para poner al descubierto las dificultades de vivir con ceguera”, se enfatiza en el documento.

El comunicado recalcó que los testigos de Jehová están conscientes de esos desafíos y por eso ofrecen, de forma gratuita, contenido basado en la Biblia en audio, video y en formato impreso que es compatible con la tecnología que usan las personas ciegas o con discapacidad visual.

“El mensaje de consuelo y esperanza que se encuentra en la Biblia debe estar disponible para todos”, dijo el portavoz regional de los testigos de Jehová en El Salvador, Nelson Urrutia.

Añadió que “por esta razón, hemos hecho un esfuerzo en equipo para llegar a quienes son ciegos o tienen una discapacidad visual en nuestra comunidad”.

Para ayudar a los ciegos y discapacitados visuales a navegar por jw.org, el sitio web oficial de esta organización sin fines de lucro, los Testigos desarrollaron la skill jw.org en Alexa.

El comunicado detalla que la skill permite que los dispositivos habilitados para Alexa reproduzcan o lean en voz alta contenido basado en la Biblia de jw.org.

“Fue una gran noticia cuando nos informaron de la skill jw.org en Alexa. Ya hacía uso de Alexa, pero saber que ahora podría acceder a la Biblia, artículos y otros recursos de jw.org con solo mi voz me causó una gran alegría”, dijo Briseida Palma, de San Juan Opico, La Libertad.

Los Testigos también incorporan herramientas accesibles en su creciente biblioteca de videos educativos. Por ejemplo, las audiodescripciones están disponibles en más de 90 idiomas en casi todo el contenido visual en línea.

En 2020, durante la pandemia de COVID-19, los Testigos lanzaron su primera asamblea mundial en formato virtual que presentó 114 videos con audiodescripciones que explicaban la acción en pantalla. Del mismo modo, las versiones electrónicas de sus publicaciones incluyen audiodescripciones de las imágenes.

Los videos, fotos e ilustraciones con vívidas narraciones ayudan a Briseida, a sentirse incluida y cuidada. “Ahora no me siento tan aislada ni sola. No dependo de otros para saber de qué tratan los videos, fotografías o ilustraciones… ¡no me los cuentan! Eso me hace sentir incluida en la organización”.

“Me beneficio mucho de la literatura en Braille, en particular de la Biblia, además de que puedo escucharla. También utilizo los archivos electrónicos para lectores de pantalla que tengo en mi computadora y teléfono celular; es la herramienta que más uso”, agrega Briseida.

Los Testigos ofrecen literatura para ciegos y personas con discapacidad visual en varios idiomas en los siguientes formatos:

– Archivos de audio a través de su aplicación oficial Jw Library y el sitio web jw.org.

– Letra grande, formato de texto enriquecido (RTF).

– Braille.

– Archivos electrónicos para tomadores de notas (dispositivos electrónicos portátiles que tienen un sintetizador de voz y una pantalla braille actualizable).

– Archivos electrónicos para lectores de pantalla (programas informáticos que leen de forma audible lo que aparece en el monitor).

– En 1988, la organización de los testigos de Jehová produjo la primera edición de la Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras en braille en inglés, que ahora está disponible en más de 14 idiomas. En 2009 comenzaron a ofrecer su emblemática revista basada en la Biblia, La Atalaya, en braille electrónico. Poco después, agregaron más publicaciones y artículos para computadoras braille que se pueden descargar desde el sitio jw.org. Ahora, los Testigos imprimen publicaciones en braille en 48 idiomas.

Para obtener más información sobre los testigos de Jehová, sus creencias y lo que ofrecen, visite jw.org