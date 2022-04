Defensa: Arma vinculada al doble asesinato en R52 no tenía sangre

En el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador se realizó este día la audiencia inicial en contra de Kevin Antonio Mejía Muñoz, quien está siendo acusado de un doble homicidio sucedido el pasado 20 de abril dentro de un microbús de la ruta 52, a la altura de la 8ª avenida Norte y 11 calle Oriente, en el municipio y departamento de San Salvador.

Durante la audiencia el juez dictaminó prisión provisional para Mejía.

LEA TAMBIÉN: Responsable de doble homicidio en R52 trabajaba en reconocida barbería capitalina

Los delitos que se le imputan al joven son los de doble homicidio agravado y un homicidio agravado imperfecto, según declaró la fiscal del caso.

Sin embargo, la parte defensora de Mejía alega que la decisión del juez no fue la más adecuada por el estado mental del imputado. Según el abogado Franklin Hernández, Mejía padece “problemas mentales”, por lo que mandarlo a bartolinas es un peligro para las personas que lo rodean y también para sí mismo.

En el procedimiento de este día la defensa presentó documentos médicos que, según Hernández, comprueban que Mejía ya estaba bajo un control médico psiquiátrico, además el abogado expresó que a la familia del imputado se les había recomendado internar al joven.

La cita médica se realizó cuatro días antes del doble homicidio.

Mejía ya se encontraba bajo medicamentos psiquiátricos, los cuales según el abogado pudieron haber sido una de las razones que detonaron el comportamiento de su defensor.

“Al ver su vestimenta no vemos ni una sola gota de sangre. Observé una fotografía del arma que supuestamente él utilizó y tampoco tenía sangre. Lo curioso del caso es que en el requerimiento fiscal no aparece el secuestro de esa arma blanca. Mencionan los policías que la encontraron en la escena pero no está secuestrada”, explicó Hernández.

El abogado indicó que la parte defensora está en la espera de las pruebas psiquiátricas para pedir un cambio de calificación jurídica y volver a solicitar ante el juez el procedimiento especial denominado Juicio Exclusivo para la Aplicación de Medidas de Seguridad y así trasladar a Mejía al pabellón psiquiátrico en Soyapango.

LEA TAMBIÉN: VIDEO | FGR realizó pruebas psiquiátricas del homicida en ruta 52