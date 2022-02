Sujeto se metía a la cama de su hijastra en las noches para agredirla sexualmente

Aprovechándose de la confianza que le había brindado su pareja sentimental, un hombre agredió sexualmente a su hijastra de 7 años de edad, durante varios meses.

Los hechos sucedieron en el año 2019, en el caserío Valle Nuevo, cantón Aguaje Escondido, en el departamento de Chalatenango.

Según voceros de la Fiscalía General de la República (FGR), asignados al caso, el individuo identificado como Juan Antonio Castro, llegaba en las noches a la cama de su hijastra para agredirla sexualmente, amenazándola para que no contara lo sucedido, de lo contrario “la iba a matar a ella o a su hermanito”.

La investigación dio inicio luego de que el padre de la víctima interpusiera la denuncia en abril del 2019, manifestando que el imputado se acompañó con su ex pareja con quien tenía una hija en común y que la niña le había contado la situación a su madre, sin embargo, esta argumento que no le creía porque su compañero de vida “era pastor y no era posible que hiciera eso”, por lo que la niña decidió buscar ayuda con el papá.

Las diferentes investigaciones permitieron fundamentar el caso y así ordenar la detención administrativa del implicado, quien enfrentó la vista pública el 28 de enero del 2022.

Con relación a estos hechos, fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la FGR, lograron que el Tribunal de Sentencia de Chalatenango validara todos los elementos probatorios para decretar una condena de 16 años de prisión en contra de Castro, por el delito de agresión sexual agravada continuada en perjuicio de una niña de 7 años.